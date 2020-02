Le facteur Maxi Rodríguez dans l’arrivée possible de Messi chez Newell

Dans l’après-midi d’aujourd’hui, la possibilité que Lionel Messi revienne en Argentine pour jouer chez Newell a commencé à sembler forte. Bien que ce ne soit pas la première fois que quelque chose comme ça soit dit, il semble que le Flea soit plus convaincu que jamais qu’il veut changer d’air.

A CNN Deportes, des journalistes Hernán Castillo et Matías Bustos Milla ils ont donné des détails sur les informations que Verónica Brunati a fait connaître. “C’est plus que vérifié et je vais vous en dire plus. Maxi Rodriguez parle à Messi de cette possibilité il y a plus de deux mois”, a déclaré Castillo.

Le chauffeur du programme a également ajouté qu’au cours des dernières heures “plusieurs choses se sont produites, ce qui a été tout le scandale des trolls, voire même de l’attaquer”, ce qui l’a amené à envisager de retourner dans le pays où il est né pour jouer, à Au moins un semestre dans son club d’amour.

Quoi qu’il en soit, Castillo a précisé que “Il ne veut pas vivre en Argentine, il veut rester en Europe où il peut sortir en tant que personne normale et personne ne le dérange”. Et il a relâché: “il veut donner un” couinement “à Barcelone qui irait en Argentine pendant un moment.” Et je ferme l’avertissement que “son président (de Barcelone) a des gens dans les réseaux qui l’attaquent a beaucoup blessé”.

Bustos Milla a ajouté que “comme dans le Newell’s 2013 qui faisait le travail quotidien de parler avec tout le monde était Tata Martino, maintenant c’est Maxi Rodriguez qui parle à tout le monde. C’est lui qui a parlé avec Pablo Pérez, c’est lui qui a parlé avec Heinze à un moment donné, a parlé à Scocco et parle à Messi. ” Et il a déclaré que “Maxi Rodríguez avait presque la décision de prendre sa retraite à la fin de l’année et l’a reportée parce que je pense qu’il vise à réaliser le rêve de tous les Newell”.

Quelques minutes plus tôt, la journaliste Verónica Brunati avait fait part de cette nouvelle: “Ils me disent à propos de Barcelone que Messi pense vraiment que son retour au football argentin est une réalité et plus qu’une spéculation”. Cela arrivera-t-il?