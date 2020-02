Le Faiano abandonne le poker contre l’Eclanese et revient à la victoire après deux, même d’affilée

PONTECAGNANO FAIANO (SA). faiano bouleversant à la Municipalité de Pontecagnano: le vert blanc de monsieur Turco laisse tomber le poker au feu arrière Eclanese, trouvant la continuité des résultats avec une séquence positive qui s’étale sur six courses avec quatorze points gagnés.

Sur le 12e premier anneau du match, Lenci a essayé avec un tir du pied gauche de l’extérieur, la préparation n’était pas aussi bonne que la conclusion qui part sur le côté. Peu de temps après, l’Eclanese avec Piccolo l’a essayé, un tir en sourdine qui traverse une forêt de jambes, Amabile para. Au quart d’heure de coup franc de la gauche de Capozzi, au centre détache Varricchio, Amabile bloque. A 19 ‘Faiano: Pepe’s corner à partir de la droite, le ballon glisse dans la surface et sort à Piscopo qui déclenche le tir, le ballon tout simplement large. À une demi-heure, Giordano suggère un talon pour Pepe, une superbe volée du milieu de terrain de Torrese qui termine avec un coup sur le côté. En 39 ‘Martinangelo est contraint de quitter le terrain en raison d’un problème musculaire, à sa place Ruggiero.

PROCHAINE ENTRÉE DÉCISIVE, PUIS LA BIS

La substitution débloque le match: c’est Ruggiero, à droite, qui sème la panique après un échange avec Coiro. Le même faianese extérieur pénètre dans la zone et le place pour Giordano sur le deuxième poteau qui svirgola et le remet involontairement sur les pieds de Ruggiero qui pénètre dans la zone et avec la pointe de la gauche il le loge sur la première pôle sur le filet trompant le gardien de but hôte. Un objectif qui débloque une course hantée pour les verts et blancs qui peinaient à trouver la porte, tout près de la défense à cinq déployée par l’Irpinia. En seconde période, huit minutes seulement ont été nécessaires pour l’équipe de Turco. Le but découle d’un corner de Pepe depuis la droite, une tête de Coiro parée par le gardien de but mais sur le bref rejet Rapolo s’empresse de signer pour marquer le but du doublé. Dans le quart d’heure, l’équipe à l’extérieur esquisse la réaction, tir confié aux pieds de Piccolo de l’extérieur, balle au dessus de la barre transversale.

POKER BLANC VERT

Après soixante secondes, Ruggiero allume Giordano par l’arrière, donnant un coup de pied du bord à la volée, Perriello sauve. A 22 ‘bel échange avant entre Jordan et Rapolo, ce dernier échappe au défenseur et passe au tir mais tire haut. Après une minute, il essaie à nouveau Rapolo, lob d’une position isolée qui finit. C’est le prélude au trio, qui arrive à 25 ‘: Rapolo depuis la gauche sert Maisto bien positionné sur la deuxième pole qui met le filet à plat. Juste un tour de mains et le poker arrive, signé par Coiro libéré sur la contre-attaque par Giordano. L’attaquant de Salerne ne se trompe pas face à l’extrême défenseur invité. Match clos, Monsieur Turco fait respirer ses propriétaires en laissant de la place à ceux qui ont peu trouvé en championnat. L’Eclanese tient le terrain avec dignité mais ne peut pas faire grand-chose contre l’excellente défense locale. Après deux nuls, Faiano trouve trois points importants dans un match qui pourraient cacher des pièges, tandis que pour l’Irpinia le discours du salut devient de plus en plus difficile.

FAIANO-ECLANESE 4-0

FAIANO: Amabile, Russomando 01, Martinangelo (39’pt Ruggiero) (42’st Fiore 02), Pepe (28’st Erra L.), Lenci, Di Giacomo, Rapolo (32’st Somma 02), Maisto, Coiro 01, Giordano (34’st Di Perna 01), Piscopo. Disponible: Apicella, Erra C. 02, Pellegrino 01, Liberto 01. Entraîneur: turc.

ECLANESE: Perriello 01, Demba, Varricchio, Frasciello 02, Annese, Capozzi 00 (27’st Colapaolo N.) Cetani, Iodice, Piccolo, Thea, Vacca (23’st Colapaolo F. 02). Disponible: Iannella, Tammaro, Attanasio 02. Entraîneur: Porter.

ARBITRE: D’Andrie de Nocera Inferiore.

ASSISTANTS: Capano di Napoli – Trotta di Nocera Inferiore.

RÉSEAUX: 43’pt Ruggiero, 8’st Rapolo, 25’st Maisto, 26’st Coiro (F).

NOTES: Environ 150 spectateurs. Ammoniti Maisto, Di Giacomo, Lenci (F), Capozzi (E). Coins: 5-3. Récupérations: 1’pt. 4’st.

