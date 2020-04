Le fair-play financier peut-il aider le Bayern et la Bundesliga à survivre à la crise COVID?

Alors que les règles du fair-play financier sont entrées pour leur juste part de critiques justifiées, la mise en œuvre complète de la FFP il y a cinq ans a peut-être jeté les bases qui permettront au football tel que nous le connaissons de survivre à la crise de fermeture de COVID.

Avant la mise en œuvre de la FFP, le football en Europe était dans un pétrin financier. Une multitude d’équipes se tenaient sur des fondations financières défectueuses, et un groupe important était au bord de l’extinction financière sans chevaliers blancs sur place. Les chiffres sont effrayants: sur les 665 clubs étudiés par l’UEFA, plus de la moitié ont subi une perte l’année précédente et seule une petite proportion a des propriétaires qui peuvent injecter des capitaux pour combler la différence.

Vingt pour cent de tous les clubs étaient jugés en péril financier. De nombreux clubs avaient accumulé des dettes insoutenables, et un nombre important était en situation de fonds propres négatifs. Les équipes de Premier League et de Liga avaient même parfois échoué à payer leurs joueurs. Alors que les équipes en Allemagne et en France étaient généralement plus solvables et durables, les récits édifiants de Dortmund et de 1860 Berlin n’étaient pas loin dans le rétroviseur.

Maintenant, demandez-vous simplement à quoi aurait ressemblé le carnage si la fermeture actuelle avait été infligée à cette configuration financière antérieure à FFP. Le nombre de clubs qui auraient effectivement cessé d’exister aurait été important.

Le fait est que cinq ans de pratiques financières rationnelles forcées ont placé de nombreux clubs dans une position beaucoup plus solide pour faire face à la crise actuelle. Aimez-le ou détestez-le du côté compétitif, FFP sera la clé pour survivre à cet arrêt.

Sans savoir combien de temps durera l’arrêt actuel et quand les supporters retourneront aux matches, il est très difficile d’évaluer la gravité du coup porté au jeu professionnel. L’un des grands indicateurs et la clé de la survie des clubs de première division les plus faibles est qu’ils terminent la saison en cours.

Si les saisons en cours ne sont pas terminées, le montant d’argent que la Premier League et la Bundesliga devront rembourser ou ne pas recevoir en recettes de télévision à elles seules dépasserait 750 cinquante millions d’euros pour chaque ligue. Cela ne touche même pas aux revenus perdus lors des matchs et aux autres sources sur lesquelles les clubs comptaient pour remplir leurs obligations.

Certains clubs ont déjà informé l’UEFA et d’autres clubs que si la fermeture actuelle se poursuit, ils ne seront pas en mesure d’honorer leurs obligations de paiement de transfert. Dans le monde du financement du football, le non-respect des obligations de paiement de transfert est considéré comme le deuxième pire péché, juste après le non-respect de la masse salariale des joueurs et du personnel.

Selon les personnes en position de pouvoir, l’existence même de certaines équipes de Bundesliga est en jeu si la saison n’est pas terminée. Max Eberl, directeur sportif du Borussia Mönchengladbach, a déclaré:

Pour les semaines et mois à venir, nous devons réaliser que seule la poursuite des matchs de Bundesliga – sans spectateurs – permettra à de nombreux clubs de survivre économiquement.

L’importance des jeux fantômes a également été soulignée par le PDG de la Ligue allemande de football (DFL), Christian Seifert, qui a déclaré que des centaines de milliers d’emplois étaient en jeu et que ne pas terminer la saison aurait des conséquences désastreuses:

Si vous rejetez Geisterspiele maintenant, vous n’avez pas à discuter si la première ligue se jouera la saison prochaine avec 18 ou 20 clubs, car il n’y aurait plus 20 clubs.

L’ancien président du Bayern Munich, Uli Hoeness, a rejoint le chœur de la morosité en déclarant qu’il pensait que les dommages économiques causés par la fermeture mettraient fin à cent millions d’euros de frais de transfert, bien que l’on puisse se demander si cela est basé sur sa philosophie plutôt que sur la nombres durs.

Et si la menace pour les deux premiers niveaux du football allemand est grave, elle l’est encore plus ailleurs. Le Championnat d’Angleterre est un incendie de benne à ordures qui attend d’être allumé. Les équipes sur place sont aux prises avec une dette, et plusieurs ont récemment vendu leurs stades pour se conformer à leur propre version de FFP, le Profitability and Sustainability Regulations. Ils sont également une ligue beaucoup plus dépendante des portes que beaucoup d’autres. Le championnat anglais voit la troisième plus grande fréquentation totale de toutes les ligues en Europe, mais avec des revenus de télévision beaucoup plus faibles, ils dépendent fortement de ces recettes d’entrée. Si l’on tient compte des salaires presque suicidaires payés par les équipes qui veulent désespérément atteindre l’EPL, vous avez une recette presque parfaite pour une crise financière complète.

De toute évidence, les réglementations financières doivent être assouplies afin que les équipes puissent survivre à la crise actuelle. Mais comment cela peut-il être fait d’une manière qui réponde à l’objectif de Karl-Heinz Rummenigge, à savoir que les équipes et les individus disposant de grosses sommes d’argent ne peuvent pas profiter de la crise pour voler des joueurs et manipuler le marché?

La réglementation FFP a déjà commencé à être modifiée pour aider les équipes en difficulté. Le règlement exige que tous les paiements de la dette soient à jour d’ici le 31 mars et, dans un premier temps, cela a été prolongé jusqu’à la fin avril. Mais l’argent n’est qu’une partie de la solution au problème. La deuxième variable est le temps. Au lieu de simplement permettre aux équipes d’injecter plus d’argent pour répondre aux normes, on peut leur donner plus de temps pour le faire sans diluer de manière significative ces normes d’une manière qui affecte la compétitivité.

Actuellement, la conformité FFP n’est pas calculée annuellement, mais sur une base de trois ans. Ce mandat pourrait être prolongé à quatre ans ou plus afin de résoudre le problème actuel (je plaide depuis longtemps pour un cycle de six ans). Une telle extension aurait un effet modérateur sur la récession en termes de conformité réglementaire. Alternativement, pour un cycle, l’équation pourrait être changée pour les trois meilleures années sur quatre: 2020 serait inévitablement l’année supprimée, ou une norme distincte pourrait être établie pour 2020 comme année de crise, avec des normes revenant à la normale en 2021. sont nombreuses options disponibles.

L’UEFA a également temporairement suspendu la conformité à la FFP comme condition préalable à l’octroi de licences pour la saison à venir, ce qui permet aux ligues une flexibilité maximale quant au moment (et si) de redémarrer leur calendrier et de commencer la saison suivante.

Bien que FFP ait deux clauses de «force majeure» qui permettent aux régulateurs de faire des exceptions pour les équipes individuelles, ce ne sont pas les bons outils pour résoudre ce problème. Des solutions individualisées ne mèneraient qu’à un cauchemar comptable, concurrentiel et juridique. Une solution unifiée est requise. Ce sera probablement sur la table lors de la conférence téléphonique des parties prenantes de l’UEFA, en plus des durées de contrat des joueurs et des fenêtres de transfert.

Alors que la conception du FFP ne devrait nécessiter que des ajustements fins pour être une aide plutôt qu’un obstacle pendant cette crise, les réglementations dans d’autres endroits devront être entièrement rejetées ou subir une intervention chirurgicale majeure si ces ligues doivent survivre. Par exemple, le Règlement sur les bénéfices et la durabilité impose une interdiction de transfert automatique à toute équipe qui demande à ses joueurs de prendre un report de salaire, sans parler d’une baisse de salaire. À moins que ce règlement ne soit abandonné, l’ensemble du championnat s’effondrera probablement.

Bien qu’il existe de nombreuses raisons de ne pas aimer la FFP, nous pouvons être reconnaissants d’avoir préparé les équipes à faire face à cette crise. Habilement manipulé, il peut être une partie importante de la solution pour avancer dans la crise économique que connaît le football.