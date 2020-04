Le favori de Liverpool soutient Jurgen Klopp pour 60 millions de livres sterling Timo Werner

Date de publication: Mardi 21 avril 2020 16h50

Liverpool a été informé qu’il signerait un joueur de qualité réelle à Timo Werner avec une ancienne star admettant qu’il était “excité” de voir ce que l’attaquant pouvait faire à Anfield.

Werner est recherché par les grands clubs à travers l’Europe après avoir marqué 27 buts en 36 matchs dans toutes les compétitions jusqu’à présent cette saison, avec le Les rouges connus pour être parmi les favoris pour conclure une affaire.

En effet, Jurgen Klopp est un grand fan du joueur de 24 ans et souhaite l’ajouter à sa rotation d’attaque déjà prolifique à Anfield.

Cependant, les Reds se battent avec les goûts de Chelsea, Le Real Madrid, le Bayern Munich et l’Inter Milan pour décrocher un joueur qui dispose d’une clause de libération de 60 millions d’euros (52 millions de livres sterling).

La semaine dernière, Jamie Carragher a fait part de ses inquiétudes quant aux raisons pour lesquelles il craignait qu’un accord pour Werner soit annulé pour Liverpool, mettant en évidence la pression financière qui pèse sur le jeu en raison de son inactivité actuelle.

Cependant, ces espoirs ont pris une nouvelle fois une Les rouges ont eu 65% de chances d’obtenir le transfert de Werner cet été.

Et les nouvelles s’améliorent pour Liverpool, avec apparemment Leipzig planifiant pour la vie après Werner en concluant un accord pour son remplacement – et c’est un joueur familier aux supporters des Reds: l’attaquant de Werner Bremen Milot Rashica.

L’ancien favori de Liverpool, John Aldridge, pense également qu’un accord pour amener Werner à Liverpool sera bientôt conclu – et admet que les supporters des Reds devraient être vraiment excités de voir ce qu’il peut faire sur le Merseyside.

“Je dois dire que Timo Werner est celui qui m’excite le plus en ce qui concerne les cibles potentielles qui pourraient entrer”, a déclaré Aldridge à Liverpool Echo.

«Il semble avoir tous les attributs que vous voudriez d’un attaquant dans une équipe de Jurgen Klopp et tous les bruits provenant de son camp semblent indiquer qu’il aimerait vraiment jouer pour Liverpool.

«Et à cause de ceux qui sortent du club et de la masse salariale, nous aurons de l’argent pour équilibrer les livres.

“Donc, si Liverpool sort et dépense plus de 60 millions de livres sterling, cela ne me pose aucun problème, car c’est de l’argent généré par les ventes des joueurs et, évidemment, par le succès sur le terrain également.”

Le transfert de Werner découragé par Berbatov

Le Bayern Munich serait également en lice pour recruter Werner et l’ancien attaquant de Manchester United Dimitar Berbatov pense qu’un déménagement en Allemagne est le meilleur choix pour Werner.

Berbatov a déclaré à Betfair: «Il y a eu des rapports sur l’intérêt du Bayern Munich pour Timo Werner, et après avoir joué en Bundesliga, Munich est avec les plus grands noms comme le Real Madrid, Manchester United, Barcelone, Manchester City, la Juventus, etc.

«Chaque saison, ils sont là-haut en Ligue des champions et ils ont dominé en Allemagne.

«Pour être honnête, cela semble être une décision judicieuse pour Werner, il connaît la ligue, ils le connaissent là-bas, il peut s’habituer à son environnement beaucoup plus facilement.

“La seule chose pour moi que je puisse remettre en question est que s’il y va, il aura beaucoup de compétition à affronter dans Robert Lewandowski, Serge Gnabry, Kingsley Coman et potentiellement Leroy Sane, avec qui ils sont également liés, donc il y a beaucoup des similitudes pour un ou deux postes.

“Mais, comme je l’ai dit, il est plus logique pour lui d’aller là-bas que de déménager en Angleterre où il lui faudra probablement un peu plus de temps pour s’adapter aux choses.”

Cependant, le cœur de Werner semble être fixé sur Liverpool avec l’attaquant allemand montrant son admiration pour les Reds et son désir de jouer avec son compatriote Jurgen Klopp.

“Je sais que Liverpool est la meilleure équipe du monde en ce moment et quand vous êtes lié à cette équipe, cela me rend très fier”, a-t-il déclaré après son but contre Tottenham en Ligue des champions, alors qu’il a également qualifié Klopp de “meilleur entraîneur dans le monde ».

