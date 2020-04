Le FC Augsburg nie tout intérêt pour Christian Früchtl du Bayern Munich

Le gardien de but du Bayern Munich II, Christian Früchtl, devrait partir en prêt cet été, mais l’un de ses potentiels atterrissages se retirerait de la course pour le talentueux jeune de 20 ans.

Selon un rapport d’Augsburger Allgemeine (tel que capturé par l’Abendzeitung), le FC Augsburg ne sera pas parmi les clubs en course en tant que destination pour l’international de la jeunesse allemande. Le directeur sportif d’Augsbourg Stefan Reuter était perplexe quant à la raison pour laquelle son club était lié à Früchtl:

Pour moi, c’est déconcertant pourquoi le FC Augsburg est nommé là-bas. Ces rumeurs ont été complètement inventées.

Tomas Koubek, un Tchèque de 6 pieds 6 ans, n’a que 27 ans et a vu la majorité de l’action en filet pour Die Fuggerstädter avec 25 apparitions à travers les compétitions cette saison. Malheureusement pour Augsbourg, Koubek a également accordé 53 buts lors de ces matches. Augsbourg compte également le gardien Benjamin Leneis, âgé de 19 ans, dans ses rangs, mais il n’est pas clair si Leneis est dans les plans immédiats du club bavarois.

Avec Alexander Nübel transféré de Schalke 04 au Bayern Munich cet été et Manuel Neuer et Sven Ulreich déjà en remorque pour l’équipe senior, il y a un peu de blocage entre les bâtons de la Säbener Strasse. En plus de la sortie potentielle de Früchtl, le gardien de but du Bayern Munich II, Ron-Thorben Hoffmann, n’a que 21 ans et a fait savoir qu’il voulait avoir l’opportunité d’être “l’homme” de l’équipe de la 3.Liga.

Il semblerait que si Augsburg soit en jeu ou non, Früchtl ira en prêt quelque part avec l’intention de lui donner l’expérience de la première équipe dont il a besoin. La cession de prêt garantirait également à Hoffmann la possibilité de diriger le Bayern Munich II et que la direction du club puisse déterminer comment faire au mieux le triumvirat de Neuer-Ulreich-Nübel sous la direction de Hansi Flick.