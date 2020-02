Le FC Barcelone a la permission de signer un 9: ce sont ses candidats | Ligue d’Espagne

Le FC Barcelone a ce qu’il voulait: la Fédération royale espagnole a autorisé une nouvelle signature, malgré la fermeture de la fenêtre d’été, en raison de la grave blessure d’Ousmane Dembelé.

La commission médicale LaFiga de la RFEF a cru comprendre que le congé français de plus de cinq mois entérine la réclamation du club culé, qui aura désormais 15 jours pour signer un attaquant en son remplacement.

Selon la presse espagnole, il y a trois noms dans le dossier qui sonnent très fort: Angel del Getafe, Lucas Pérez del Alavés et Martin Braithwaite, de Leganés.

Justement, cette troisième option est, selon Mundo Deportivo, la «couverture» du secrétariat technique, sous le commandement d’Abidal, et est aujourd’hui le candidat le plus fort pour accéder à la discipline de Quique Setién.

Braithwaite a 28 ans et “a laissé une très bonne impression depuis qu’il est prêté sur le marché d’hiver au concombre du club, de l’anglais Middlesbrough. En fait, lors du match retour de la saison dernière, il a disputé 19 matchs entre la Ligue et la Coupe dans le qui a marqué 5 buts et donné 5 passes décisives. “

Bien que le Colombien Luis Suarez, de Saragosse (deuxième division d’Espagne) ait été mentionné à l’époque, dans les derniers reportages de la presse catalane son nom n’apparaît pas.

La commission des sports du FC Barcelone devrait se réunir dès que possible pour analyser les CV et prendre une décision finale sous peu.