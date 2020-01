Le FC Barcelone annonce son équipe pour le match de la Copa del Rey contre l’UD Ibiza

Barcelone est de retour en action! Mercredi soir, les Blaugrana se retrouveront à l’UD Ibiza, côté Segunda Division B, lors de la troisième manche de la Copa del Rey. Le nouveau manager Quique Setien a appelé les 18 joueurs suivants pour le voyage à Ibiza:

Gardiens de but: 1. Marc-André ter Stegen, 13. Neto

Défenseurs: 2. Nélson Semedo, 15. Clément Lenglet, 18. Jordi Alba, 20. Sergi Roberto, 23. Samuel Umtiti, 24. Junior Firpo, 40. Chumi

Milieux de Terrain: 4. Ivan Rakitic, 8. Arthur, 21. Frenkie de Jong, 22. Arturo Vidal, 28. Riqui Puig

En avant: 17. Griezmann, 27. C. Perez, 29. Abel Ruiz, 31. Ansu Fati

La grande nouvelle de l’équipe est que Gerard Pique, Sergio Busquets et Lionel Messi ont tous été reposés pour celui-ci et resteront à Barcelone les pieds levés. Setien a appelé un certain nombre de jeunes, dont Riqui Puig, Chumi et Abel Ruiz qui espèrent des minutes en première équipe.

XI de départ prévu (4-3-3):

Neto; Semedo, Lenglet, Umtiti, Junior; Arthur, De Jong, Puig; Perez, Griezmann, Ansu.

Le match débutera à 19h00 CET / WAT (Barcelone et Nigéria), 18h00 GMT (Royaume-Uni), 13h00 ET, 10h00 PT (USA), 23h30 IST (Inde), et vous pouvez rejoindre notre blog en direct pour suivre et commenter tous les action.

VISCA EL BARÇA!