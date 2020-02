Le FC Barcelone annonce son équipe pour le match de la Liga contre Getafe

Le prochain match de Barcelone est à nos portes! Les Blaugrana reviennent en action en Liga avec un match difficile contre la troisième place Getafe, et le manager Quique Setién a appelé les 18 joueurs suivants à être en uniforme samedi:

Gardiens de but: 1. Marc-André ter Stegen, 13. Neto

Défenseurs: 2. Nélson Semedo, 3. Gerard Piqué, 18. Jordi Alba, 23. Samuel Umtiti, 24. Junior Firpo, 33. Ronald Araujo

Milieux de Terrain: 4. Ivan Rakitic, 5. Sergio Busquets, 8. Arthur, 20. Sergi Roberto, 21. Frenkie De Jong, 22. Arturo Vidal

En avant: 10. Lionel Messi, 17. Antoine Griezmann, 31. Ansu Fati, 41. Rey Manaj

Le Barça a fait face à quelques problèmes de blessures cette semaine, mais il n’y a pas de nouveaux problèmes, ce qui est une excellente nouvelle: Semedo, Umtiti, Piqué et Vidal, qui ont tous été limités à l’entraînement au cours de la semaine, sont tous en bonne santé et inclus dans la liste. Il y a d’autres bonnes nouvelles avec le retour de Neto d’une blessure à la cheville, ce qui signifie que seuls Luis Suárez (genou) et Ousmane Dembélé (ischio-jambiers) sont absents en raison d’une blessure. Clément Lenglet est porté disparu par suspension, et Ronald Araujo, Ansu Fati et Rey Manaj, qui signe l’hiver, rejoignent l’équipe du Barça B.

XI de départ prévu (4-3-3):

Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Vidal, Busquets, De Jong; Messi, Griezmann, Ansu Fati

Le match débutera à 16h CET / WAT (Barcelone et Nigéria), 15h GMT (Royaume-Uni), 10h HE, 7h PT (USA), 20h30 IST (Inde), et vous pouvez nous rejoindre pour suivre et commenter toute l’action.

VISCA EL BARÇA!