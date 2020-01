Le FC Barcelone annonce son équipe pour le match de la Liga contre Grenade

Le premier match de Quique Setien en tant que manager de Barcelone est enfin arrivé! Les champions joueront à Grenade au Camp Nou dimanche et le nouveau patron a appelé les 18 joueurs suivants pour le match et oui Riqui Puig est inclus:

Gardiens de but: 1. Marc-André ter Stegen 13. Neto

Défenseurs: 2. Nélson Semedo, 3. Gerard Piqué, 15. Clément Lenget, 18. Jordi Alba, 23. Samuel Umtiti, 24. Junior Firpo

Milieux de Terrain: 4. Ivan Rakitic, 5. Sergio Busquets, 8. Arthur, 20. Sergi Roberto, 22. Arturo Vidal, 28 ans, Riqui Puig

En avant: 10. Lionel Messi, 17. Antoine Griezmann, 27. Carles Pérez, 31. Ansu Fati

Le gardien de but Marc-André ter Stegen et Arthur sont tous deux revenus de blessure et font partie de l’équipe, mais bien sûr, le Barça est sans le duo blessé Luis Suarez et Ousmane Dembele. Riqui Puig a été inclus dans l’équipe comme prévu et espère ses premières minutes de La La de la saison, tandis qu’Ansu Fati pourrait commencer l’attaque à la place de Suarez.

XI de départ prévu (4-3-3):

Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Vidal, Busquets, Arthur; Messi, Griezmann, Fati

Le match débutera à 21h CET / WAT (Barcelone et Nigéria), 20h GMT (Royaume-Uni), 15h EST, 12h PST (USA), 1h30 (lun) IST (Inde), et vous pouvez nous rejoindre pour suivre et commenter toute l’action.

VISCA EL BARÇA!