Le FC Barcelone annonce son équipe pour le match de la Liga contre le Real Betis

Le prochain match de Barcelone est à nos portes! Le Blaugrana revient en action en Liga avec ce qui promet d’être un match très loin contre le Real Betis, et Quique Setién a appelé les 18 joueurs suivants à être en uniforme dimanche:

Gardiens de but: 1. Marc-André ter Stegen, 26. Iñaki Peña

Défenseurs: 2. Nélson Semedo, 15. Clément Lenglet, 18. Jordi Alba, 23. Samuel Umtiti, 24. Junior Firpo, 33. Ronald Araujo

Milieux de Terrain: 4. ivan Rakitic, 5. Sergio Busquets, 8. Arthur, 20. Sergi Roberto, 21. Frenkie De Jong, 22. Arturo Vidal, 28. Riqui Puig

En avant: 10. Lionel Messi, 17. Antoine Griezmann, 31. Ansu Fati

La grande nouvelle pour celui-ci est l’absence de Gérard Piqué, qui est suspendu et blessé et n’a pas fait le déplacement à Séville. Luis Suárez (genou), Neto (cheville) et Ousmane Dembélé (ischio-jambiers) sont également blessés. Arturo Vidal est de retour après avoir raté les deux derniers matchs avec une blessure à la cuisse, et Riqui Puig est préféré à Álex Collado pour celui-ci.

XI de départ prévu (4-3-3):

Ter Stegen; Semedo, Umtiti, Lenglet, Alba; De Jong, Busquets, Arthur; Roberto, Messi, Griezmann

Le match débutera à 21h CET / WAT (Barcelone et Nigéria), 20h GMT (Royaume-Uni), 15h HE, 12h PT (USA), 1h30 IST (Inde, lundi), et vous pouvez nous rejoindre pour suivre et commenter tous les action.

VISCA EL BARÇA!