Le FC Barcelone annonce son équipe pour le match de la Liga contre l’Espanyol

Le prochain match de Barcelone est à nos portes! Les Blaugrana disputent le premier match de 2020 à l’extérieur face à leurs rivaux de l’Espanyol, et Ernesto Valverde a appelé les 18 joueurs suivants pour le Derby catalan:

Gardiens de but: 13. Neto, 26. Iñaki Peña

Défenseurs: 2. Nélson Semedo, 3. Gerard Piqué, 15. Clément Lenget, 18. Jordi Alba, 23. Samuel Umtiti, 24. Junior Firpo

Milieux de Terrain: 4. Ivan Rakitic, 5. Sergio Busquets, 20. Sergi Roberto, 21. Frenkie De Jong, 22. Arturo Vidal

En avant: 9. Luis Suárez, 10. Lionel Messi, 17. Antoine Griezmann, 27. Carles Pérez, 31. Ansu Fati

Il y a de mauvaises nouvelles sur les blessures avant un mois chargé pour le Barça, le gardien Marc-André ter Stegen devant manquer un certain temps avec un problème au genou. Il ne devrait pas être absent trop longtemps, mais l’Allemand manquera probablement la Super Coupe d’Espagne la semaine prochaine également. Avec MATS, Arthur (aine) et Ousmane Dembélé (ischio-jambiers) ratent celui-ci à cause d’une blessure, tandis que Jean-Clair Todibo et Moussa Wagué n’ont pas fait l’effectif selon la décision du manager.

XI de départ prévu (4-3-3):

Neto; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, De Jong; Messi, Suárez, Griezmann

Le match débutera à 21h CET / WAT (Barcelone et Nigéria), 20h GMT (Royaume-Uni), 15h HE, 12h PT (USA), 1h30 IST (Inde, dimanche), et vous pouvez nous rejoindre pour suivre et commenter toutes les action.

VISCA EL BARÇA!