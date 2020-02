Le FC Barcelone annonce son équipe pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Naples

Le prochain match de Barcelone est à nos portes! Les Blaugrana sont en Italie pour le match aller de leur huitième de finale de Ligue des champions contre Naples, et Quique Setién a appelé les 21 joueurs suivants pour le voyage à Naples:

Gardiens de but: 1. Marc-André ter Stegen, 13. Neto, 26. Iñaki Peña

Défenseurs: 2. Nélson Semedo, 3. Gerard Piqué, 15. Clément Lenglet, 23. Samuel Umtiti, 24. Junior Firpo, 33. Ronald Araujo, 39. Sergio Akieme

Milieux de Terrain: 4. Ivan Rakitic, 5. Sergio Busquets, 8. Arthur, 21. Frenkie De Jong, 22. Arturo Vidal, 28. Riqui Puig, 30. Álex Collado

En avant: 10. Lionel Messi, 17. Antoine Griezmann, 19. Martin Braiwhaite *, 31. Ansu Fati

* Inéligible pour jouer en Champions League

Comme d’habitude dans les voyages européens, l’entraîneur emmène toute l’équipe pour un match à l’extérieur, sauf pour les joueurs blessés, c’est pourquoi Jordi Alba (aine), Sergi Roberto (cuisse), Ousmane Dembélé (ischio-jambiers) et Luis Suárez (genou) regarderont de la maison. Même le nouveau recruteur Martin Braithwaite fait le voyage même s’il n’est pas éligible pour la compétition, et il regardera depuis les tribunes avec deux autres joueurs qui seront retirés de la dernière équipe de 18 hommes, probablement le troisième gardien Iñaki Peña et le défenseur Ronald Araujo.

XI de départ prévu (4-3-3):

Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Firpo; De Jong, Busquets, Arthur; Messi, Griezmann, Vidal

Le match débutera à 21h CET / WAT (Barcelone et Nigéria), 20h GMT (Royaume-Uni), 15h HE, 12h PT (USA), 1h30 IST (Inde, mercredi), et vous pouvez nous rejoindre pour suivre et commenter tous les action.

VISCA EL BARÇA!