Le FC Barcelone s’isole contre le coronavirus: toute l’équipe, à domicile





Jenny Gamez





13 mars 2020 à 07 h 26

Le président du club lui-même a annoncé aux joueurs la suspension indéfinie des activités.

Les joueurs du FC Barcelone, avec Messi en tête, sont arrivés au siège du club pour le travail de la journée mais n’ont pas pu faire de l’exercice.

Le club les a directement informés que tous les travaux seront interrompus à compter de la date et que la mesure est indéfinie.

La décision a été prise après une réunion entre le personnel principal, le président Josep Maria Bartomeu, le Dr Jaume Padrós, président du Collège des médecins de Barcelone et chef de la santé au travail au FC Barcelone, et le Dr Antoni Trilla, chef de la médecine. Prévention et épidémiologie de la clinique hospitalière de la ville.

Il a été confirmé que tous les footballeurs resteront dans leurs résidences et auront un travail physique personnalisé, qui sera supervisé par les entraîneurs qui composent le personnel d’entraîneurs de Quique Setién.