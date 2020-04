Le FC Bayern Frauen signe avec l’international suédois Hanna Glas

Le FC Bayern Frauen a recruté l’international suédois Hanna Glas. Glas, une défenseuse de 26 ans, quitte le Paris Saint Germain, où elle évolue depuis 2018.

Glas est heureux de passer de la France à l’Allemagne. Elle a dit,

J’ai choisi le FC Bayern car c’est un grand club qui veut gagner des titres. Cela me motive beaucoup. J’aime la philosophie du jeu et je pense qu’elle me convient bien. Le club et l’entraîneur manifestent depuis longtemps un intérêt très sincère pour moi, ce qui était également crucial.

Comme elle l’a indiqué ci-dessus, Glas a fait de sa priorité sa victoire et n’acceptera rien de moins que des trophées à Munich:

Je veux gagner chaque compétition dans laquelle nous participons. Je ne veux pas être deuxième ou troisième; Je veux gagner. Je sais que c’est ambitieux, mais le club, mes futurs coéquipiers et les fans ont tous le même objectif ici. Personnellement, je veux continuer à m’améliorer en tant que joueur et aider l’équipe avec mes qualités et mon expérience à réussir.

Le Bayern est le meilleur club de football d’Allemagne et l’un des plus grands du monde. Chaque fan de football connaît le Bayern Munich. L’équipe féminine était très proche d’atteindre la finale de la Ligue des champions la saison dernière. Peu importe dans quelle compétition: le FC Bayern est toujours en lice pour les titres et je vois le club ici comme la puissance émergente du football allemand et international.

Le manager du FC Bayern Frauen, Jens Scheuer, est ravi qu’un joueur de calibre Glas rejoigne son équipe:

Hanna est une joueuse d’expérience internationale qui a montré ces dernières années qu’elle joue au plus haut niveau européen. Nous sommes heureux d’avoir réussi à la convaincre de notre plan. Forte de son expérience à l’âge optimal du football, elle est un enrichissement pour nous et j’ai hâte d’avoir un arrière latéral très fort en tête-à-tête.

Le contrat de Glas se poursuivra tout au long de la saison 2023.