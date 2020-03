Le FC Bayern lance une nouvelle campagne «Les rouges contre le racisme»

Le FC Bayern a officiellement lancé ce jeudi une nouvelle campagne contre le racisme, «Rot gegen Rassismus» / «Reds against Racism». La campagne était prévue depuis un certain temps.

Dix-sept membres du club – de l’équipe de football, de l’équipe de basket-ball, de l’équipe féminine de football et du front office – se sont réunis et ont tourné une vidéo déclarant une position contre le racisme en tous lieux, pas seulement sur le terrain de football, mais dans le casier salles, dans les stands, dans les écoles, dans les supermarchés, les aéroports, les gares et partout ailleurs.

Le capitaine du club, Manuel Neuer, a été rejoint par ses coéquipiers Thomas Muller, Thiago, Joshua Kimmich, Niklas Sule, Leon Goretzka, Serge Gnabry et Alphonso Davies pour partager leurs expériences. Le FC Bayern Frauen met en vedette Lineth Beerensteyn et Lina Magull, les joueurs du FC Bayern Basketball Danilo Barthel et Alex King, et les membres actuels et passés du conseil d’administration Oliver Kahn, Karl-Heinz Rummenigge, Herbert Hainer, Hasan Salihamidzic et Uli Hoeness ont également fermement dénoncé l’existence du racisme et embrassé les valeurs que non seulement le club, mais la société dans son ensemble doit retenir.

«Dans une société qui fonctionne, vous ne pouvez pas toujours parler d’un monde ouvert et de grandes valeurs seulement si cela vous apporte des avantages. Il s’agit d’une coopération sensée, d’un échange commun, du respect mutuel et de la tolérance », a déclaré Muller. «Nous ne nous lassons jamais de sensibiliser à la question du racisme.»

Kimmich intervint en disant: «Mon image de l’Allemagne est que la diversité et la tolérance sont pratiquées ici. Cette image ne doit pas et ne peut pas être tapissée car elle fait partie de nos valeurs, de notre normalité. Parce que l’Allemagne est multiculturelle. »

Les joueurs non allemands Beerensteyn et Davies (néerlandais et canadien, respectivement) ont donné un aperçu de ce qu’ils ont appris en jouant dans un pays différent, à travers différentes cultures. Beerensteyn a déclaré: «Nous sommes tous égaux et il n’y a pas de place pour la discrimination – ni sur le terrain de football ni dans la société. La diversité élargit les horizons. » Davies a fait écho à ses mots en disant: «Le football signifie que nous nous réunissons, avec nos différentes couleurs, avec différentes religions, de différentes nations, pour profiter ensemble de ce merveilleux jeu.»

Alex King, de l’équipe de basket-ball, a exprimé de manière plus directe ses pensées: “Les gars, je vous le dis: le racisme a disparu depuis longtemps!” Sule n’a également tiré aucun coup de poing, appelant à juste titre le racisme le travail d’idiots individuels. “Il est absurde que le racisme existe toujours au 21e siècle”, a-t-il ajouté.

Bien sûr, les figures de proue du club, dont Neuer, Hainer et Kahn, se sont clairement exprimées dans leurs déclarations personnelles. «Je suis contre toute forme de racisme. Je défends la tolérance et la coexistence », a déclaré Neuer. Hainer a évoqué Muhammad Ali et ses paroles contre le racisme: “Je suis l’Amérique, je suis la partie que vous ne reconnaissez pas”, avant de clouer son propos avec les mots simples “il n’y a aucune excuse pour le racisme.”

Enfin, Kahn a déclaré que le racisme «est un sentiment d’abaissement, d’humiliation et de marginalisation, et nous ne voulons pas voir cela sur le terrain de football, comme nous ne le faisons pas dans la vie de tous les jours», et a déclaré la cause de la nouvelle campagne: «Les rouges contre le racisme! Dans le stade, dans les rues, partout! »

La campagne comprend le lancement du «Rot gegen Rassismus» spécial! Des t-shirts, qui seront portés par tous ceux qui font partie du mouvement. Les fans peuvent également soutenir la cause, car les maillots sont disponibles dans la boutique en ligne du FC Bayern. Toutes les procédures seront reversées au FC Bayern Hilfe e.V., une association de sous-ensembles du club qui soutient les causes de besoins financiers, que ce soit les soins aux jeunes et aux personnes âgées, l’éducation ou le sport.

De plus, selon le site Web du club, la campagne soutiendra la journée de la campagne de la DFL le week-end du 21 mars, lorsque le Bayern accueille l’Eintracht Frankfurt, soutenant naturellement la cause de la diversité dans le sport. Le club a déjà publié un article exclusif dans le magazine du club 51, couvrant la campagne de sensibilisation des membres.

Voici une cause qui devrait être étendue aussi largement et aussi largement que possible, et qui devrait également être soutenue par les fans du FC Bayern. Comme l’a déclaré Rummenigge, «le FC Bayern s’oppose au racisme, à l’antisémitisme, à l’exclusion de toute sorte et à la violence. Notre club vit cette vision du monde – et nous l’exigeons. Quiconque y ferme son esprit est clairement dans le mauvais club. »

Plusieurs joueurs ont partagé leurs propres idées sur la campagne via les réseaux sociaux:

Le racisme est devenu plus présent dans notre pays depuis un certain temps maintenant. Cette tendance m’inquiète. Faites preuve de courage civil, mettez les racistes à leur place – dans le stade et dans la vie de tous les jours!

