“Le FC Messine, un adversaire plus coriace. De Cristofaro emballé? Des émotions difficiles à expliquer”

GIUGLIANO EN CAMPANIE (NA). L’un des protagonistes de la merveilleuse saison de Giugliano Calcio, les petits tigres volent en playoffs et récemment promus ont montré qu’ils pouvaient avoir leur mot à dire dans la nouvelle catégorie, le jeune gardien Marco Mola après la saison positive d’Excellence, il se confirme également en D.

JEUNE NUMÉRO UN

La classe ’99 après les expériences avec les maillots de Portici, Aversa et Afragolese, se consacre au maillot Gialloblè: «En première année de ré, je peux être satisfait – Mola a rapporté exclusivement à nos microphones – je suis conscient de la responsabilité de représenter un carré comme Giugliano. L’année dernière, nous avions l’obligation de gagner, nous l’avons fait et c’était formateur car cela nous a permis d’apprendre à gérer la pression de ce point de vue “.

Ph Giugliano, Mola Marco

LA FORCE DU GROUPE

Comme nouvellement promu dans les playoffs, le marché de décembre n’a pas égratigné les certitudes du groupe Giuglianese: «À mon avis le groupe a toujours été très fort, le marché ne nous a pas affaiblis du tout ou mentalement rayé, suivant les indications de M. Agovino est il était possible de bien faire quel que soit l’individu ».

LES PLUS RIVES LES PLUS DIFFICILES

Sur les adversaires affrontés jusqu’ici: «Honnêtement, Savoia et le FC Messine ont été les équipes qui nous ont mis le plus de difficultés, surtout avec les Peloritains que nous avons eu beaucoup de mal, j’ai économisé deux pénalités mais ce n’était pas suffisant pour gagner et en fait nous avons risqué le but. – rappelle Mola – Les blancs sont une belle équipe, le classement le prouve, malgré les faux pas ils restent très forts. Palerme? Dans notre maison, ils ne nous ont pas particulièrement impressionnés, mais il suffit de lire les noms pour comprendre qu’ils sont hors catégorie ».

Ph Giugliano, Marco Mola

FACTEUR DE CRISTOFARO

Un message aux supporters en vue du prochain match: “Notre souhait est de toujours voir le stade plein, lorsque les tribunes sont bondées, il y a une charge particulière difficile à expliquer. De Cristofaro? J’espère qu’il est toujours plus plein, le retour dans notre stade nous a donné un coup de pouce supplémentaire, une course compliquée nous attend dimanche et nous espérons que ce sera un véritable chahut »