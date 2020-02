«Le FCF est avec Rubiales»

Le président de la Fédération catalane de football (FCF), Joan Soteras, a déclaré dans une interview à «Diari de Tarragona» que l’actuel président de la Fédération royale espagnole de football (RFEF), Luis Rubiales restera fidèle aux prochaines élections.

21/02/2020

Agir à 20h30

CET

Sport.es

En attendant que le Tribunal arbitral du sport (TAD) approuve l’avancement des élections, Rubiales a eu un adversaire coriace, Iker Casillas. Soteras, cependant, sait clairement à qui la FCF votera: “Nous l’avons très clairement. Nous sommes avec Rubiales, nous continuerons avec Rubiales et nous voulons que Rubiales gagne“.

Le président de la RFEF a ratifié l’excellente relation qui l’unit avec l’actuel président de la RFEFF dans l’analyse des prochains engagements de l’équipe nationale: “La Catalogne a une très bonne relation avec la RFEF. Tant et si bien qu’ils n’ont eu aucun problème à nous donner une date FIFA pour jouer et avoir des joueurs exceptionnels. “

En effet, Catalunya jouera le 30 mars contre la Jamaïque au Camp d’Esports de Lleida sur FIFA et il reste encore un deuxième match amical à terminer en été.

“Les matches de l’équipe nationale sont toujours un match de football. Il y a quelques années, il n’y avait pas beaucoup d’actes vindicatifs en Catalogne et l’équipe nationale en faisait partie. A cette époque, Avec autant d’actes justifiant la situation politique, la réunion de l’équipe nationale est redevenue un événement sportif. Ce n’est pas la loi qui était il y a des années “, a analysé Soteras.

Le président de la FCF était convaincu que l’instance dirigeante et l’ancien président, Andreu Subies, démontreront leur innocence dans l’implication qui leur est imputée dans “ l’affaire Soule ”, une affaire de corruption de l’époque d’Angel Maria Villar à devant le RFEF.

“Nous pensons que la FCF a tout pour. L’UCO a pris tous les documents en son temps et tout ce qu’ils ont demandé après leur livraison. C’est entre les mains du Procureur. Tout est dans l’affaire Soule qui a commencé à Madrid avec Villar et qui, malheureusement, affecte l’ancien président Subies et la Fédération catalane. Nous allons nous défendre et je pense que nous n’aurons pas de problèmes. Je ne voudrais pas être dans ces cas, mais nous devons le résoudre “, at-il dit.