Le FFP «sabordé» si Man City remporte l’appel de l’UEFA – Expert

L’énorme pouvoir financier et l’influence de Manchester City poseront un défi de taille à la décision de l’UEFA d’interdire le club de la Ligue des champions, selon un universitaire de renom.

Les champions de Premier League vont faire appel au tribunal arbitral du sport contre leur sanction, qui comprenait une amende de 30 millions d’euros (24,9 millions de livres sterling), après une enquête sur les comptes soumis par le club entre 2012 et 2016.

Alors que l’exclusion de deux ans de la concurrence européenne imposée par l’organe directeur signifierait une perte de revenus importante, City a le poids des gouvernements d’Abou Dhabi et chinois et de la société de capital-investissement américaine Silver Lake derrière eux dans ce qui sera un bataille judiciaire contestée et extrêmement importante.

Et l’avenir de l’ensemble du modèle du fair-play financier de l’UEFA dépend du succès de cette affaire, a déclaré le professeur Simon Chadwick, directeur du Centre pour l’industrie du sport eurasiatique.

“Beaucoup de gens pensent que Manchester City est en retard mais je pourrais dire que l’UEFA est plus exposée dans tout cela”, a déclaré Chadwick à l’agence de presse PA.

“En substance, l’UEFA doit essayer de gagner cela parce que, si elle ne gagne pas ou est minée de quelque manière que ce soit, alors sa position sur le fair-play financier commence à s’effondrer … FFP est sabordé.

«Cependant, ils n’affrontent pas Wigan, ils affrontent les gouvernements asiatiques, les investisseurs technologiques américains et certaines des personnes les plus intelligentes et les plus talentueuses du football.

«À bien des égards, il s’agit autant, sinon davantage, des vulnérabilités de l’UEFA que des vulnérabilités de City Football Group (CFG) et de Manchester City.

«C’est le pouvoir transnational contre la gouvernance localisée. Ce n’est pas Manchester City, c’est City Football Group.

«Vous avez investi le gouvernement d’Abu Dhabi, vous avez investi le gouvernement chinois, Silver Lake y a investi et ils exploitent des franchises dans sept ou huit pays, dont la Chine et l’Inde.

“Il ne s’agit pas de ce qui va arriver à un club de football, il s’agit fondamentalement du pouvoir d’une organisation de contester la gouvernance continentale d’un organisme comme l’UEFA.”

CFG a convenu d’une vente d’actions de 265 millions de livres sterling à un consortium de sociétés d’investissement chinoises China Media Capital et CITIC Capital en 2015 et en novembre, Silver Lake a acheté une participation de 389 millions de livres sterling.

Boîte aux lettres: réaction à l’interdiction de la ville

Cependant, un manque d’action en Ligue des champions pourrait leur coûter 100 millions de livres sterling par saison et forcer un réalignement de leurs finances pour éviter de rencontrer d’autres problèmes potentiels de FFP.

Cela aurait un impact sur les frais de transfert et les salaires que le club a pu payer.

“Arriver à la finale dont vous parlez au-delà de 100 millions de livres sterling, donc dans le seul prix en argent, il y a beaucoup d’argent en jeu”, a ajouté Chadwick.

«En termes de vente de billets, de marchandisage, de construction de la base de fans à l’étranger, de ne pas être en Ligue des champions n’est pas terminal, ce n’est pas catastrophique, mais cela compromettra considérablement vos performances financières.

«Et si vous avez été pénalisé financièrement par l’UEFA pour avoir enfreint le règlement et que vous manquez ensuite les revenus associés à la Ligue des champions, c’est un double coup dur.

«Si vous êtes plongé dans cette situation où vous enfreignez constamment la réglementation parce que vos coûts sont trop élevés, la conséquence est que vous devez commencer à réguler vos coûts.

«En termes de contrôle des coûts, vous parlez de salaires et de frais de mutation, donc dans un environnement isolé, ce serait le résultat.

“Mais je ne suis pas convaincu que la façon dont les gens pensent que cela va se passer se passera de cette façon.”

L’ancien milieu de terrain de la ville, Michael Brown, pense que l’accent sera désormais mis sur le manager Pep Guardiola et sur de nombreux joueurs de renom.

“C’est là que cela met vraiment la pression sur le manager Pep Guardiola”, a déclaré Brown, qui a joué pour City entre 1995 et 2000, à Sky Sports News.

«Le test sera avec lui s’il ne peut pas se renforcer d’une manière qu’il souhaitait probablement cet été.

“Ce pourrait être un certain joueur qui dit” je veux aller ailleurs pour un défi différent “sans Ligue des Champions, mais il y aura beaucoup d’autres joueurs qui voudront venir à Manchester City. Ce sera la clé. “