Le fidèle Joao Pedro et le solde en rouge avec le classement. Les numéros de Maran à Cagliari

L’aventure de Rolando Maran sur le banc de Cagliari est terminée. En charge depuis l’été 2018, c’est le solde de l’entraîneur qui a été libéré du club de Tommaso Giulini aujourd’hui. 70 matchs au total, dont 64 en Serie A, un équilibre en rouge entre victoires et défaites et aussi en termes de buts marqués et encaissés. Pour peser la saison dernière, le bilan est de 8 succès, 8 pairs et 9 KO, l’effondrement étant arrivé en 2020. Le plus fidèle est Joao Pedro, avec Artur Ionita, avec le Brésilien qui est aussi le meilleur buteur de son aventure à Cagliari.

allumettes 70

victoires 22

dessine 20

Perdus 28

Buts marqués 78

Buts encaissés 105

Joueurs plus occupés Joao Pedro, Artur Ionita (64 apparitions)

Meilleur buteur Joao Pedro (24 buts)

Meilleur assistant Radja Nainggolan (6 passes décisives)