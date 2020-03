Le FIFPRO demande d’arrêter les tournois pour prendre soin des joueurs de COVID-19 »

Mercredi 11 mars 2020

L’Union internationale de football (FIFPRO) a recommandé aux autorités du football de veiller à l’intégrité des joueurs, dans le contexte de l’épidémie de coronavirus. En outre, l’organisation a soutenu la décision de prendre des mesures de précaution.

Dans le monde du football, le ballon n’est pas la principale nouvelle. Le Coronavirus a frappé l’actualité du football, menaçant la continuité de plusieurs compétitions en raison de l’exposition au virus.

Dans ce contexte, la FIFPRO, l’union mondiale de football, a publié une déclaration dans laquelle elle soutient la décision des joueurs de veiller à leur intégrité et demande la suspension momentanée des compétitions. Ainsi, le communiqué ajoute que “nous demandons aux employeurs et aux organisateurs de respecter le droit des joueurs à prendre des mesures de précaution”.

Dans le même esprit, le communiqué ajoute que «la fréquentation des matches et les déplacements transfrontaliers créent un risque qui affecte les joueurs des spectateurs. Nous demandons aux autorités et aux organisateurs d’adopter des décisions transparentes, raisonnables et cohérentes dans l’ensemble de l’industrie du football ».

D’autre part, le document FIFPRO se concentre également sur les conséquences économiques qu’il peut avoir pour certaines institutions, commençant à jouer à huis clos. “L’industrie du football devrait envisager des mesures extraordinaires pour protéger l’industrie et soutenir les clubs en difficulté”, indique le communiqué.

Le document s’est terminé par un appel à l’unité et à travailler ensemble pour surmonter la situation, déclarant qu ‘«il est important de renforcer la coordination entre les acteurs du football international, les gouvernements et les experts de la santé, afin d’adopter la meilleure ligne de conduite possible. “