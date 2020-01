Le fils de Hagi signe pour les Rangers de Gerrard

L’une des perles du football actuel dont on a le plus parlé récemment, le fils de l’ancien joueur du Barça Gica Hagi Ianis, jouera le reste de la saison aux Glasgow Rangers Écossais réalisé par Steven Gerrard. Hagi, qui a signé l’été dernier pour Genk du Viitorul roumain après avoir payé 4 millions d’euros. Il a joué jusqu’à présent le footballeur né en Turquie 19 matchs officiels dans lesquels il a marqué trois buts et a donné quatre passes décisives en Belgique.

31/01/2020

Agir à 18h11

CET

SPORT.es

Ianis Hagi, à l’entraînement des Rangers | GLASGOW RANGERS

Ianis est un booster de luxe pour un Rangers marchant deuxième en Écosse à cinq points du leader, son ancien rival Celtic. De plus, l’équipe protestante est en huitième de finale de la Ligue Europa. Hagi a commencé sa carrière à Viitorul, puis a signé pour la Fiorentina (deux millions d’euros), est revenu à l’équipe roumaine pour 2,8 «kilos» et de là à Genk pour 4 millions de plus. Maintenant, il obtient des prêts à la Premier League écossaise.

Apparemment, Gerrard a opté pour Hagi après la blessure de son attaquant et star (et ancien coéquipier anglais) Jermaine Defoe (17 buts ce parcours à 37 ans). Hagi est venu jouer l’été dernier pour le Barça.