Le fils de Kluivert admire … Cristiano Ronaldo!

Justin Kluivert a surpris avec certaines déclarations au portail «objectif» dans lequel il déclare fan inconditionnel de Cristiano Ronaldo.

02/06/2020

À 20:49

CET

Sport.es

La nouvelle n’aurait plus de sens si ce n’était parce que son père, Patrik, a joué pendant six saisons au FC Barcelone et en été, il est retourné à la masse salariale du club Blaugrana en tant que directeur du football formateur.

Cristiano Ronaldo a défendu le maillot du Real Madrid pendant neuf saisons, devenant l’un des plus grands ennemis du hobby culé. Raison suffisante pour que Justin ait une certaine sensibilité lors du choix de ses idoles.

“Pour ce qui est sur et hors du terrain, mon idole est Cristiano Ronaldo“, a révélé, ni court ni paresseux, un Justin Kluivert qui est allé encore plus loin, regrettant de ne pas avoir de photo avec les Portugais:” Je l’admire depuis qu’il est enfant et je l’admire toujours, mais je n’ai pas de photo avec lui. “

Formé dans les catégories inférieures de l’Ajax, comme son père, à 20 ans, Justin Kluivert est déjà devenu une pièce importante de Rome.

Admirez Cristiano Ronaldo, mais assurez-vous au moins que sa source d’inspiration est son père. Quelque chose est quelque chose!