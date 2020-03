Le fils de Tottenham dit avoir joué tout le match avec un bras fracturé – HITC

Son a été hors d’action depuis le match de Tottenham contre Aston Villa en février.

La star de Tottenham, Son Heung-min, a parlé au site officiel du club de sa blessure qui l’a empêché de jouer depuis plus d’un mois.

Tottenham a révélé que le Sud-Coréen s’était fracturé le bras un jour après avoir marqué ses 50e et 51e buts pour les Spurs contre Aston Villa en février.

Son a affirmé qu’il avait ressenti une fracture dans son bras dès la première minute du match, mais la star des Spurs s’est battue et a marqué le vainqueur pour son équipe dans les derniers instants de la rencontre.

«Je me souviens encore du match, et c’était ma première action après peut-être 20, 30 secondes. J’ai continué à jouer, je ne sais pas comment. Je pouvais le ressentir dans le jeu, oui, mais c’était si important, je ne voulais pas dire que je ne pouvais pas jouer à cause de mon bras et j’ai essayé de continuer à aider l’équipe », a-t-il déclaré.

«Je voulais jouer dans le match de Leipzig, je voulais jouer contre Chelsea aussi, mais je suis allé à l’hôpital, j’ai eu une radiographie et je ne pouvais pas le croire quand j’ai vu les photos. C’était une très triste nouvelle. »

Jouer presque tout un jeu avec un bras fracturé n’est pas une tâche facile, mais pour Son, le faire et marquer deux fois montre pourquoi il est adoré par les fans des Spurs.

Son était l’un des joueurs les plus importants de Tottenham cette saison avec 16 buts et a fourni neuf passes décisives dans toutes les compétitions. Il n’est pas surprenant que les Spurs n’aient remporté aucun de leurs six matchs depuis la blessure de Son et son retour est très attendu.

Le Sud-Coréen a confirmé qu’il se sentait beaucoup mieux et qu’il devrait revenir à l’action très bientôt. La Premier League étant peu susceptible de débuter de si tôt, Son devrait être impatient de partir lorsque Tottenham jouera son prochain match et c’est un énorme coup de pouce pour Jose Mourinho avant la fin des affaires de la saison.

