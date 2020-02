Le flop record de Stoke City approche du Lokomotiv Moscou

Date de publication: Mardi 18 février 2020 5:02

Giannelli Imbula, le record du club de Stoke City, est sur le point de s’achever un déménagement au Lokomotiv Moscou, le club étant prêt à libérer le joueur de son contrat, selon les informations.

Le joueur de 27 ans a rejoint les Potters pour un record de club de 18 millions de livres sterling FC Porto en 2016, mais est devenu un homme oublié depuis.

Imbula, qui opère comme milieu de terrain défensif, a attiré l’attention de Alimenter pendant son séjour au club de Ligue 1 de Marseille, où il a prospéré dans une équipe mettant en vedette le trio florissant Dimitri Payet, Andrew Ayew et Andre-Pierre Gignac.

Après une saison 2016-2017 frustrante et n’ayant pas fait sa marque en Premier League, l’international congolais a rejoint la formation française de Toulouse dans le but de relancer sa carrière, jouant 34 fois et aidant le club à éviter la relégation.

Le milieu de terrain est actuellement à son troisième prêt hors du club avec l’équipe italienne Lecce, mais il est devenu disgracieux après avoir échoué à s’établir dans la première équipe.

Malgré son contrat à Stoke jusqu’en 2021, le point de vente français Le10 Sport affirme que le milieu de terrain est en pourparlers avancés avec Lokomotiv avant une décision potentielle.

La fenêtre de transfert russe reste ouverte pendant trois jours supplémentaires pour permettre à toutes les parties de conclure leurs affaires.

Le club parent actuel d’Imbula occupe actuellement le 21e rang du championnat avec trois victoires de ses six derniers matchs, ce qui lui confère un certain optimisme, mais ils devront être à leur meilleur lorsqu’ils accueilleront la poursuite de la promotion Cardiff City au stade Bet365 lors de leur prochain match.