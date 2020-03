Le FMSI appelle les médecins du sport à “armer”: “Nous ne pouvons pas manquer”

Dans la lutte commune contre le nouveau coronavirus, le Fédération italienne de médecine sportive, présidé par Maurizio Casasco, a réuni tous ses représentants.

Un acte de grande responsabilité et un appel adressé à tous les médecins du sport, afin qu’ils se mettent volontairement à disposition dans les structures de santé de leur territoire. Voici la note:

La Fmsi invite ses membres à offrir leur contribution au pays, en offrant un service volontaire dans les établissements de santé de leur région ou les plus touchés par l’urgence du coronavirus. En tant que médecins, avant même en tant que médecins du sport, nous devons penser à l’urgence nationale. Avec une grande responsabilité, les médecins à la retraite prennent le terrain et nous envoyons de nouveaux diplômés tels que les «99 garçons» dans les tranchées. On ne peut pas être là!