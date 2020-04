Le fonds de garantie de la FIFA pour le coronavirus ne sera pas défini avant mai

Ce mardi sera une semaine depuis La FIFA a publié des directives pour COVID 19 qui a travaillé ces dernières semaines avec des syndicats, des fédérations membres, des clubs, etc. Trois points, comme on nous l’a dit dans SPORT, sont les points sur lesquels s’appuie ce document: la question de la résiliation des contrats, les fenêtres de transfert et les accords possibles entre footballeurs et clubs face à cette situation dérivée de l’absence de compétition .

13/04/2020 à 17:16

CEST

Mais encore est en attente de déterminer le Fonds de garantie que la FIFA a annoncé Il sera utilisé pour tenter d’atténuer l’énorme impact économique de l’arrêt de toutes les compétitions et de ne pas encore connaître la date de retour. Un fonds qui se situera autour de 3 ou 4 milliards d’euros, et qui est possible grâce aux réserves dont dispose aujourd’hui la plus haute instance du football mondial, près de 3 milliards d’euros.

Aussi, Comme l’a appris SPORT, il faudra encore attendre quelques semaines voire un mois connaître en détail les paramètres qui seront utilisés par la FIFA lors de la répartition de ces montants. C’est précisément ce que la plus haute instance du football mondial étudie et travaille actuellement.

Au cours des prochaines semaines, vous devez déterminer exactement comment vous allez gérer cet argent et fixer les critères de répartition de ces quantités. Parmi ces critères figure principalement les objectifs de la répartition de ces montants que les fédérations, clubs, etc. reçoivent de la FIFA elle-même.

L’intention, comme nous le disons, est que ceux-ci puissent être conçus pour le début du mois prochain. Ce fonds de garantie, comme le rapport présenté mardi dernier, qui est immédiatement applicable, comme nous l’avons déjà expliqué dans ce journal, Ce n’est pas la seule nouveauté sur laquelle ils travaillent ces jours-ci à la FIFA en vue de tout l’impact que COVID 19 a sur le football mondial