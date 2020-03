“Le football à huis clos peut être un passe-temps fait maison”

Alessandro Del Piero manque le football. L’ancien joueur veut que le sport revienne “s’il y a des conditions” et, ainsi, de pouvoir “terminer le championnat”. De plus, pour l’Italien, ce serait une solution au confinement dont souffre la population, car servirait de passe-temps pour les fans.

26/03/2020 à 20:33

L’ancienne star de la Juventus vit maintenant en Californie. De là, il a parlé pour Tutti Convocato, sur Radio 24, où il a admis que aux États-Unis, ils ont commencé “tard, mais la croissance des personnes infectées est rapide”.

Del Piero a avoué que le retour des joueurs ne sera pas le même, puisque “L’entraînement à domicile n’est pas la même chose. Physiquement et psychologiquement, cela rend le tour plus compliqué”. Bien sûr, il pense que cela devrait être fait lorsque les conditions le permettent, car “la joie de rejouer” doit prévaloir. Bien que ce soit à huis clos, ils pourraient ainsi garantir “la fin du championnat”. L’UEFA et le CIO ont déjà pris des décisions en la matière, et la star pense que ce sont “des décisions précoces et très sensées, donc les athlètes sont soulagés”.

Personnellement l’ancien footballeur a dû fermer son restaurant. Quelque chose qui semble normal, car les gymnases, les bureaux ont fermé et la vie a changé: “En tant qu’italien, j’étais le premier dans cette quarantaine”. La fermeture se poursuivra, au minimum, tout au long du mois d’avril.