Le football australien a été suspendu par COVID-19 »Soccer Press

Après avoir été joué la semaine dernière au milieu du coronavirus, le PDG du tournoi océanique a confirmé que le tournoi était annulé jusqu’au 31 mai à titre préventif pour contrôler la pandémie, qui accumule déjà près de 900 personnes porteuses de la maladie.

Une décision tardive. La Ligue australienne a été officiellement suspendue jusqu’à fin mai en raison du coronavirus qui affecte le pays océanique. Cette opinion a été confirmée par Gillon McLachlan, directeur exécutif du tournoi.

«Dire que c’est la menace la plus grave pour notre sport depuis 100 ans est un euphémisme. Son impact est sans précédent. Son impact est sans précédent sur le sport et sur la société en général. Nous devons tous prendre ensemble les mesures nécessaires et sans précédent pour surmonter cela », a déclaré le PDG.

Ceci s’ajoute aux actions du Premier ministre australien, Scott MorrisonPour lutter contre COVID-19, notamment en limitant les voyages inutiles et en aidant les États à émettre leurs propres fermetures de frontières, de nombreux clubs de l’AFL ont demandé la suspension de la saison.

Il convient de mentionner que l’Australie était l’une des rares nations à avoir son concours actuel, malgré le fait qu’elle accumule déjà près de 900 personnes infectées par la pandémie.

