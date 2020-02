Le football de «tiqui-taca» est quelque chose comme les clignotants d’un véhicule

«Lorsque l’envie de jouer envahit soudain un adulte, cela ne signifie pas une rechute dans l’enfance. Bien sûr, jouer signifie toujours la libération. Lorsque les enfants jouent, entourés d’un monde de géants, ils en créent un petit qui leur convient. » (Walter Benjamin)

Il y a environ deux mois, j’ai réfléchi à l’article du journaliste Alvaro Roca qui disait: «La mort du tiqui-taca. Le style qui a marqué une génération commence à disparaître »(…)« Le tiqui-taca n’est plus à la mode, disent-ils. En fait, il semble vivre une agonie à laquelle seuls ses radicaux dévots s’accrochent déjà. Un style qui a marqué une génération qui a culminé son travail avec la Coupe du monde en Afrique du Sud en Espagne et avec le meilleur Barça de l’histoire semble s’achever … Le monde du football a radicalement changé tout au long de cette décennie après la dictature de tiqui-taca. La génération de joueurs qui a fait de ce style une œuvre d’art a fait ses adieux au football de premier niveau et ses remplaçants sont loin de ceux qui ont bouleversé le monde. Mais la vision était très drastique car l’excès de toucher appelé «tiqui-taca» était comme une mode temporaire qui finit par phagocyter. Cependant, personne ne passe sur le trottoir car, comme je l’ai récemment examiné et toujours pensé, le toucher est un principe fondamental pour le football.

La volatilité des opinions à cet égard est telle que je la comparerais à l’intermittence d’un véhicule (la blague se lit comme ceci: “Regardez pour voir si les clignotants fonctionnent.” Et la déclaration circonstancielle disait: “Maintenant oui, maintenant non; maintenant oui, pas maintenant… »Si nous voulons que l’exemple soit plus poétique, nous ferons référence à celui de« Leafless Daisy ». Ce jeu de« Il m’aime; il ne m’aime pas; il m’aime, il ne m’aime pas… », alors qu’il déchirait les pétales la margarita susmentionnée, sans aucun doute un jeu pour les naïfs, après tout, c’est un jeu de spéculation inutile comme si nous étions dédiés à regarder le ciel à bras ouverts en attendant que les réponses tombent brusquement, après nos questions Bien sûr, un problème est clair et c’est que les questions en l’air ne nous viendront pas comme s’il pleuvait la manne. C’est-à-dire que lundi on dit qu’il y a un autre football possible après le «tiqui-taca» et, mardi, nous avons écrasé toujours avec les 1002 passes données par Barcelone de Setién pour marquer un but exclusif et solitaire. Il y avait des passionnés, peut-être des propagandistes intitulés, qui insistaient sur la récupération de l’ancien style barça.

«Les mathématiques (LaGalerna.com) allèguent que les mêmes facteurs s’additionnent toujours, et Zidane a essayé de voir si le football pouvait être l’exception, insufflant plus de solidarité sans changer un seul élément. Valdano a commenté lors de la première fois que l’équipe semblait en progrès franc, car en plusieurs phases il avait enfermé Valladolid, sans accès au ballon et accordant successivement plusieurs fois de danger; chien une douzaine de ventes aux enchères ont été mal exécutées – doucement certaines, sans conviction d’autres -, et avec le passage des minutes ont commencé à faire deux matches: le corps souverain qui courait, et le parti clandestin du Real avec lui-même ». (…) «L’entraîneur, un excellent joueur qui a su maîtriser les talents de Cristiano et compagnie jusqu’à ce qu’il gagne tout, a expliqué au passage comment il punit la pression mécanique de l’adversaire avec sérénité, brodant le ballon de la défense vers la dynamite de l’attaque… “

J’ai déjà commenté le fonctionnement du clignotant du véhicule; aussi sur les conséquences de “défolier la marguerite” et les conséquences de rendre le jeu de football visible de manière dogmatique. En septembre 2008 (rien de plus et rien de moins de 12 ans ne se sont écoulés), j’ai signé un article sur «Le sophisme du tiqui-taca»: «Cela fait de nombreuses années que les entraîneurs amoureux du football combinatoire ont dit que lorsque les joueurs oubliaient du but opposé, le football est devenu «tiqui-tiqui». Parce que le football qui cherche la possession du ballon pour trouver des espaces et décocher efficacement, qui cherche le but, est l’essence même de ce jeu. Le reste, le toucher fade sans but, un ballon de foot menteur mais inoffensif, bête, devient “tiqui-taca”. C’est-à-dire un football insignifiant »(…)« Soudain, comme si l’on créait un slogan face à la galerie, le football tactile a commencé à être associé au terme «tiqui-taca». Le terme ne me semble pas sérieux, il ne respecte pas la fermeté de ce sport, il est utilisé avec «déconner» et manquer de respect pour le football, donc je refuse d’utiliser le terme comme fondement d’un bon football. “Tiqui-taca”, curieusement, a coïncidé avec l’apparition de “geeks”, personnages fictifs sans bases formelles; Cela ressemble aussi à du football “chiquilicuatre” transformé en “pachanga” sans buts, un petit jeu compromis, amusant sans grand sens. Commencé à inventer des mots, je me retrouverais avec cette expression de notre jeunesse que nous utilisions lorsque nous jouions à nos matchs de football dans la rue, avec beaucoup de contact et de possession, mais sans même utiliser de buts. Nous avons dit celui de «Vôtre, le mien, Federico García», voulant lier le ballon sans le laisser toucher le contraire. Le football, toujours amusant, est plus sérieux que l’idée de soutenir des expressions équitables bon marché telles que “tiqui-taca”. Pourquoi ne parlons-nous pas du football avec rigueur et sérieux? Mettons fin à cette erreur maintenant. “

Mais il sera difficile de faire abstraction du tout et des parties, de l’effet et des causes, la tendance sera toujours d’élever le ciel aux gens, aux idées, ou aux dogmes qui triomphent à un certain moment sans reconsidérer que jamais une idée Il deviendra un succès pour toujours. Cependant, il y aura toujours des gens prêts à sortir dans la rue au moment du triomphe: “Nous avons gagné, nous avons gagné!”, Devenant le caméléon dans les moments de perte. Décidément, la Ligue espagnole de la saison 2019/20 devient plus intermittente que ces dernières années car les premières équipes ne gagnent pas systématiquement, et ce sont aussi des équipes refaisant surface qui rivalisent solidement pendant de nombreux matchs. Le gros problème est que ni Barcelone ni le Real Madrid ne battront le record de buts et de points obtenus au cours des autres saisons, mais l’éternelle contradiction demeure car ces équipes se distancient excessivement. Et ces points ne seront pas atteints en «désamorçant toute margarita», sans même appliquer la formule «tiqui-taca» multipliée par «n» pouvoirs…