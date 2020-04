Le football demande l’arrêt du décret sur la dignité. Les paris ont augmenté, seuls les clubs et les médias paient

ROME. Enquête Calcioefinanza basée sur les données fournies par Agipro News, en Italie, les paris sportifs et les activités associées ont augmenté de 17% en huit mois (juillet 2019-février 2020 ed), passant de 1,03 à 1,2 milliard d’euros.

LES VRAIES DEFAITS

En avril 2019, le premier gouvernement Conte a approuvé la Décret sur la dignité contre la dépendance au jeu, les résultats obtenus jusqu’à présent indiquent que la mission a échoué. L’interdiction de toute forme de publicité liée aux paris sportifs pourrait s’avérer très mauvaise pour les agences du secteur, mais en réalité la des dégâts plus importants l’ont causé aux clubs sportifs et aux médias qui comptait sur les revenus des publicités susmentionnées.

SUSPENSION ANNUELLE, OXYGÈNE POUR LES CLUBS

Les dernières analyses montrent une perte estimée à environ 100 millions d’euros pour chaque saison sportive, c’est pourquoi ces dernières semaines les clubs se sont efforcés de réactiver ce circuit et de redonner de l’oxygène aux comptes du football qui sont de plus en plus rouges . Une suspension du décret sur la dignité d’au moins 12 mois, allouant peut-être un pourcentage des revenus des paris pour reconstituer une sorte de fonds d’épargne footballistique.