“Le football déplace 5 milliards de dollars. Je ne peux pas être un entrepreneur de pompes funèbres”

S’exprimant à Che tempo che fa, le président de la FIGC, Gabriele Gravina, est revenu sur les thèmes de la reprise du football italien, notamment en ce qui concerne la Serie A.

Le numéro un de la fédération de football a souligné l’importance de recommencer, lorsque les conditions pour le faire se présenteront: «Le football n’est pas un monde en soi et déplace un total de 5 milliards d’euros chaque saison, ce qui en fait l’un des secteurs les plus importants et donc, lorsque possible, nous voulons recommencer. Nous avons transmis un protocole au gouvernement et nous pensons que la santé des joueurs peut être protégée de la même manière, avec une reprise progressive de l’entraînement, puis revenir jouer à huis clos “.

Et il ajoute: «Sans parler des éventuels problèmes juridiques contractuels, en cas de non-conclusion. Je ne peux donc pas être le croque-mort du football italien. Et si la décision d’arrêter définitivement venait du gouvernement? Soyez juste sous leur responsabilité, mais jusqu’à la fin, nous devons continuer notre travail pour faire tout notre possible pour recommencer. Nous pensons que les conditions de sécurité sont là pour les professionnels, alors en ce qui concerne le monde des amateurs et amateurs, il faut inévitablement travailler sur les développements “.