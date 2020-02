Le football en Italie pourrait être joué à huis clos par le coronavirus

Le président du Comité national olympique italien (CONI) a reconnu ce dimanche que le dôme de direction du football italien remue l’hypothèse de jouer à huis clos par l’alerte pour le coronavirus, mais a souligné la nécessité d’agir conformément aux décisions du gouvernement .

Quatre matches de Serie A, en plus de tous les événements sportifs dans les régions du nord de la Lombardie et de la Vénétie, ont été annulés ce dimanche pour des raisons de sécurité, après que deux décès ont été enregistrés et plus de 130 infectés dans le nord de l’Italie par le coronavirus .

Une situation d’urgence qui n’a pas touché jusqu’à présent les régions du centre et du sud de l’Italie, donc, en attendant l’évolution des prochaines heures, la célébration du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions que Barcelone a prévu ce mardi à Naples au stade San Paolo.

“A cette époque, le monde du sport doit être aligné sur les décisions des autorités et du gouvernement. Hier soir il a été convulsé, avec un Conseil des ministres qui s’est terminé très tard, nous nous sommes adaptés et la décision de ne pas disputer les matches est la plus correcte “il a dit Malago, dans des déclarations à “Sky Sport”, dans les prolégomènes du match de championnat Roma-Lecce, qui s’est joué au stade olympique de la capitale italienne.

Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari et Torino-Parma ont été reportés en Serie A, dans des moments de profonde urgence en Italie pour un virus qui a fait deux morts vendredi et samedi.

Malago Il a souligné que, dans ce contexte, il y a des “intérêts primordiaux” à prendre en compte, à savoir la sécurité des personnes, bien qu’il ait reconnu que les conséquences de cette alerte dans le sport sont graves, compte tenu de la riche saison des épreuves par équipes.

L’Inter Milan n’a pas affronté la Sampdoria ce dimanche et le calendrier de l’équipe milanaise est si dense que, potentiellement, la première journée disponible pour récupérer ce match serait le 20 mai.

Ainsi, les dirigeants du sport et du football italiens envisagent la possibilité d’organiser des réunions à huis clos, bien qu’il soit essentiel de garder la conversation ouverte avec le gouvernement et les autorités responsables.

“Jouer à huis clos était une hypothèse, mais ce serait mal de le faire ce week-end, pas très élégant. Il ne semblait pas juste que le sport ait anticipé ces décisions. Il y a des intérêts primordiaux, la première santé”, a-t-il déclaré.

“Il y a un problème grave. Les calendriers ne sont pas réglementés par moi. Le calendrier de la Serie A est également lié à celui des compétitions internationales. L’Inter a un match de Ligue Europa ce jeudi contre Ludogorets, puis ils ont un tour de Coupe. L’Italie à Naples, et n’aurait pas de mercredi libre avant le 20 mai “, a-t-il poursuivi.