“Le football en retard dans les priorités. Salaires? Respecter les accords peut-être …”

QUATRIÈME (NA). Dernier du classement en groupe A d’Excellence Campanie, le New North Naples comme tous les sports en Campanie respecte les directives de gouvernement pour contenir l’infection Covid-19. Dans un moment si délicat pour le pays, notre équipe éditoriale a atteint le numéro un du club napolitain Sinigaglia analyser l’urgence et la reprise éventuelle des activités.

PEUR ET ESPOIR

“Nous vivons cette situation avec beaucoup d’espoir, mais en même temps, ils ont peur pour eux et leurs familles. Par exemple, je suis chez moi depuis vingt jours et j’ai un peu peur à cause d’une maladie.” – souligne le numéro un – Aujourd’hui, je pense que nous devons penser d’abord à la santé, puis il sera temps de faire les évaluations économiques appropriées, mais le football est franchement un peu en retard dans les priorités du moment ».

SITUATION SALARIALE

Mauvais salaires, non seulement chez les professionnels mais aussi chez les amateurs: «Il y a beaucoup d’équipes qui ont investi beaucoup d’argent dans le football, des efforts faits pour atteindre leurs objectifs. Chez les amateurs il y a des réalités qui paient bien les garçons, j’essaie à ma manière de respecter les accords conclus, c’est vrai que je paie peu et le classement est clair, mais pour moi c’est de la pure passion et je ne suis pas millionnaire. Les opportunistes dans la crise? Même un minimum, parvenir à un accord à mi-chemin, mais la première chose est l’honnêteté et donc vous devez payer les enfants. J’ai également parlé à mon fils, dans le passé, j’essayais toujours de payer un jour plus tôt et pas un jour plus tard. “

SUR LE TERRAIN UNIQUEMENT SI…

Sur la reprise des activités: “À mon avis, si vous ne recommencez pas, il serait bon de relever les deux premiers du classement, puis peut-être bloquer le reste des verdicts. Évidemment, je dis cela en sachant que j’apporte de l’eau à mon moulin, mais je pense que malgré le classement déficitaire, ils ne peuvent pas me condamner car il y a toujours un faible espoir d’être sauvé grâce aux éliminatoires. – admet Sinigaglia – Aujourd’hui, j’ai plusieurs joueurs en quarantaine, j’ai 7-8 garçons qui sont malades mais qui sont heureusement mieux maintenant, avec quel courage après des mois d’inactivité vais-je leur dire qu’ils doivent retourner sur le terrain? À cet égard, j’ai dit à ma famille et aux garçons que nous devons d’abord penser à la santé, puis nous reviendrons pour parler du football. “

CRISE ÉCONOMIQUE

Après la crise sanitaire, il faudra faire face à la crise économique, qui s’annonce particulièrement délicate à gérer: «Tout d’abord, j’espère que ce que nous avons vu au Nord ne se produira jamais au Sud, ensuite il faudra compter les dégâts également au niveau économique. Après la crise, sera-t-il possible d’impliquer des sponsors? À ma petite échelle, cette année, j’ai collecté une petite quantité grâce à l’aide d’amis d’affaires, mais à l’avenir, nous devrons réfléchir à l’aide nécessaire pour maintenir le système en place et fonctionner.. Aujourd’hui, ma première préoccupation est la santé des enfants, faire des prédictions peut s’avérer contre-productif, nous devons donc tous rester à la maison et espérer que cette crise passera au plus vite “.