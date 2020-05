Le football espagnol pourrait revenir la semaine prochaine

30/04/2020

Ramon Fuentes

La CSD a communiqué, dans le cadre de la réunion de ce jeudi, du Groupe d’action pour la promotion du sport (GTID) que le ministère de la Santé a validé la quasi-totalité du protocole sanitaire qui, avec la contribution de nombreux agents, a été envoyé au département commandé par le ministre Salvador Illa la semaine dernière. Le protocole a maintenu ses principes directeurs, sa structure, ses phases et sa clause de contrôle et de surveillance, et ne sera rendu public que dans les prochains jours, car il doit adapter son contenu aux arrêtés ministériels que le gouvernement prévoit d’approuver ces jours-ci pour le début de la ‘ Phase 0 ‘de désescalade.

Concernant les tests de diagnostic pour la détection de Covid-19, Le Conseil a fait savoir aux personnes présentes que les services médicaux des clubs de la ligue professionnelle, et s’exprimant toujours dans le cadre de la phase 0 du plan de désescalade, peuvent l’exécuter conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel SND / 344/2020 du 13 Avril publié à cet effet par le Ministère de la Santé. Il convient de rappeler à cet égard que durant cette phase la formation sera, en tout cas, de base ou individuelle.

Le CSD a voulu montrer lors de la réunion l’engagement qui ont été démontrées par le président et le gouvernement dans son ensemble avec le monde du sport, dont le “redémarrage” a été pris en compte dans les phases de désescalade annoncées après le Conseil des ministres mardi dernier. Dans tous les cas, il faut rappeler que nous sommes au milieu d’une crise très dynamique et que l’avance ou le recul se produira en fonction de l’évolution de la pandémie.

Au delà, et dans la phase 0, les athlètes professionnels auront une attention particulière, fédéré et de haut niveau (le soi-disant DAN). Le Conseil a également informé les participants de la création d’un mécanisme interne pour répondre aux questions sur le retour à l’activité sportive au cours des prochaines semaines, compte tenu de l’énorme casuistique dominante dans un domaine aussi pertinent que le sport.

Le GTID a également ordonné la création du groupe «ad hoc» pour le tourisme et les sports, dont la coordination, avec la participation d’autres fédérations et la CSD elle-même, incombera aux employeurs de la CEOE. Il a également été convenu de rechercher des solutions dans le domaine de l’assurance dans le domaine du sport.

Au sein de la Task Force pour la promotion du sport (GTID), qui est né il y a un mois maintenant dans le but de faire face aux graves conséquences de la pandémie de Covid-19 sur l’activité sportive, asseoir LaLiga, la Fédération royale espagnole de football (RFEF) et l’Association des joueurs de football espagnols (AFE), l’Association des clubs de basket-ball (ACB); les fédérations sportives telles que celles de motocyclisme, cyclisme, natation, athlétisme et autres; le Comité olympique espagnol (COE) et les Jeux paralympiques espagnols (CPE); les employeurs CEOE et CEPYME; des entreprises comme DORNA Sports; ou l’Association espagnole du sport (ADESP), qui représente de nombreuses autres fédérations. Ce jeudi, en outre, l’Association des joueurs de basket-ball professionnels (ABP) a rejoint les travaux.