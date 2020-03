Le football espagnol suspendu indéfiniment »Prensaf Fútbol

Lundi 23 mars 2020

La Ligue et la Fédération royale espagnole de football ont décidé conjointement de suspendre indéfiniment les compétitions de football dans ce pays. Désormais, l’option de reprendre les ligues dépendra du dernier mot du gouvernement espagnol et de son service de santé.

L’Espagne a jusqu’à présent été l’un des pays les plus touchés par la pandémie de coronavirus. Depuis que la situation a éclaté, le football de ce pays a été arrêté. Dans un premier temps, seules quelques dates des championnats nationaux ont été reportées, puis les championnats dans leur intégralité, mais toujours avec l’idée de les reprendre à moyen terme.

Mais l’ampleur de l’urgence sanitaire a contraint les autorités à prendre davantage de mesures à ce sujet. C’est pourquoi l’organisation de la Ligue et de la Fédération royale espagnole de football a décidé ensemble de suspendre indéfiniment les compétitions de football dans ce pays.

Par une déclaration publiée dans les médias officiels des deux domaines, il a été signalé que “l’accord de collaboration RFEF-La Liga accepte de suspendre les compétitions de football professionnel jusqu’à ce que les autorités compétentes du gouvernement espagnol et de l’administration générale de l’État considèrent qu’il peut être repris et ne pose pas de risque pour la santé. »

Dans le même document, les institutions profitent de l’espace pour montrer leur appréciation aux personnes qui luttent contre la pandémie, ajoutant que “nous voulons exprimer notre plus grande gratitude publique à tous ceux qui consacrent leurs meilleurs efforts pour fournir des services essentiels aux Espagnols”.

Enfin, la déclaration se termine par une salutation aux personnes qui ont dû souffrir directement des conséquences de l’épidémie de coronavirus. Dans cette ligne, on peut lire que «notre souvenir le plus sincère pour tous les défunts et un câlin chaleureux du monde du football pour toutes les familles qui perdent des êtres chers».

Il ne reste plus qu’à attendre l’évolution de la situation sanitaire en Espagne, pour pouvoir connaître les dates possibles de reprise des compétitions de football dans ce pays.