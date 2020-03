«Le football est cassé»? Essayez de dire ça à Aston Villa

Date de publication: dimanche 1er mars 2020 7:26

C’est après la dernière visite significative de Manchester City à Wembley que le monde a organisé une intervention communautaire.

Le Guardian était inquiet que le sport se soit isolé de sa famille et de ses amis les plus proches. “Manchester City écrase le ciel bleu de Watford prouve que le football est cassé”, ont-ils chanté.

The Independent craignait de tomber avec la mauvaise foule, comparant la finale de la FA Cup à «tout ennuyeux amical d’avant-saison aux États-Unis» et en le réduisant à une vérité acceptée:

“Le seul facteur pertinent est que City est un club infiniment mieux doté.”

Le Soleil était pratiquement en larmes lorsqu’il a lancé un ultimatum. “Le football ANGLAIS a 76 jours pour se ressaisir”, ont-ils crié, serrant fermement le bâton de parole assigné qui interdisait à quiconque d’interrompre pour leur rappeler que les champions d’Europe seraient bientôt originaires du même pays.

“Pendant la récréation estivale, il revient à leurs rivaux de trouver un moyen d’empêcher City d’écraser les équipes lors des finales phares”, ont-ils poursuivi avec tristesse, suppliant pratiquement le football de s’arrêter et de considérer comment leur comportement commençait à affecter tout le monde.

Avancez, Aston Villa.

Dean Smith et ses joueurs ont donné aux supporters itinérants de quoi être fiers, plus que quelques instants à retenir, lors de la finale de la Coupe de la Ligue dimanche. Le but de Mbwana Samatta était merveilleux, mais il s’agissait d’un jeu composé de deux phases que ces supporters rejoueront dans leur esprit un nombre incalculable de fois dans les années à venir.

Les premières chances d’Anwar El Ghazi auraient changé le teint de tout le jeu. City avait l’air vaguement nerveux avant et même dans les minutes qui ont suivi son en-tête présentable. Peut-être que le fait de concéder les aurait revigorés, mais, connaissant cette équipe, cela aurait pu facilement les marquer.

Puis en arrêt, Claudio Bravo sauve de Bjorn Engels. Il sera impossible pour les fans de ne pas répéter inconsciemment cet effort mais avec un scénario différent, de le reproduire sur des terrains de jeux ou des consoles avec une fin alternative. Ces clivages dans la chronologie seront à tout jamais consignés dans les nombreuses coupes du réalisateur dans le psychisme collectif Villa.

La ville méritait bien sûr de gagner. Ils étaient la meilleure équipe, les instigateurs. Toute mention d’eux dans les colonnes et les tableaux à venir mentionnera l’argent, mais leur meilleur joueur, Phil Foden, ne leur a coûté que du temps et de la patience en termes relatifs.

Mais Villa les a fait travailler. Que leur seul objectif soit le produit d’une erreur de John Stones importe peu. Les éloges ont longtemps été réécrits par ce point, copiés et collés avec toute référence à Watford remplacé par Villa, le message d’un sport en crise intact.

2-0.

Ce n’est qu’un jeu PL standard de super-riches contre aussi des rans, avec un peu plus d’apparat.

Mouton déguisé en agneaux pour l’abattage.

– Miguel Delaney (@MiguelDelaney) 1 mars 2020

La réponse du côté de Smith a volé face à tout cela. C’était rafraîchissant. C’était la progression de la procession.

Ce n’était qu’un jeu, bien sûr; un microcosme de 90 minutes que certains pourraient simplement signaler comme une exception à la règle de la domination imparable des élites et de l’escrime. Mais Watford a montré ces mêmes traits contre la meilleure équipe du monde 24 heures plus tôt et les a fait paraître amateurs.

L’influence de l’argent dans le sport – que ce soit en ce qui concerne les transferts, les salaires, les frais d’agent ou autre – a évidemment atteint des niveaux inquiétants et regrettables. Il a, dans certains cas, rendu des marges d’erreur et d’excitation discutable. Dépensez le plus; gagner le plus.

Pourtant, c’est une saison où Leicester, Wolves, Sheffield United et Burnley pourraient tous considérer la qualification de la Ligue des champions comme une possibilité distincte. Ils ont détruit la fête VIP, se mêlant à Chelsea, Manchester United, Tottenham et Arsenal confus.

Si le football a été brisé en mai dernier, Villa a réussi à le réparer d’ici mars. Le manque de récompense tangible piquera mais la fierté persistera. Ils ont montré que ce gouffre prétendument insurmontable entre la bourgeoisie du football et le prolétariat peut être comblé – du moins dans les jeux isolés – lorsque la fortune est alliée à la préparation, au travail acharné et au talent.

Matt Stead

Pour une raison bizarre, le salon F365 n’a toujours pas été annulé. Nous serons donc de retour tous les jeudis avec des informations intrigantes plus irrévérencieuses. Abonnez-vous ici.