Le football est-il un sport sans ballon?

“Sur les régimes à la mode, on peut dire qu’ils ont de bonnes choses et des choses originales, mais les bonnes ne sont pas originales et les originales ne sont pas bonnes.” (Abel Mariné, professeur émérite de nutrition et de bromatologie à l’Université de Barcelone).

Regardez que nous avons écrit sur le football, avec et sans ballon, et tout à coup il y a de nouvelles approches à discuter. Bien que beaucoup de gens restent ancrés dans l’évidence, ou dans les dogmes, ou dans les vérités absolues comme si l’image du football était comme une photo fixe incontestable. Je ne voudrais pas non plus aller sur l’autre trottoir et transformer le raisonnement en quelque chose d’inutile en raison de sa polyvalence excessive, prenons le cas où le ballon dans un match de football sera détenu par un joueur de football pendant 3 minutes, en moyenne, donc serait 87 minutes le temps que les autres joueurs ne la toucheront pas. C’est un fait que beaucoup tenteront de réfuter, mais c’est suffisamment contrasté. Par conséquent, il y a 21 joueurs, au minimum, qui cessent d’avoir le ballon tout au long du jeu juste à ce moment-là, alors qu’un seul l’emporte, au hasard, pour manipuler le cuir à la satisfaction individuelle et de l’équipe. Et il n’est pas approprié de discuter des joueurs qui jouent le moins de temps, ou comment compter les actions du gardien de but. Si celui qui portait le ballon n’avait pas de coéquipiers se déplaçant dans les espaces, le football ne coulerait pas facilement, par conséquent, le jeu consistera en possession mais pas en possession tandis que les orphelins du ballon à ces moments précis recherchent les endroits où ils sont constitués. comme une menace pour les adversaires ou les persécuteurs du mobile pour le localiser et le voler si possible. Par conséquent, les vérités absolues que le football n’existe qu’avec le ballon sont des vérités très relatives …

Beaucoup d’entraîneurs d’équipes d’enfants travaillent les valeurs de leurs joueurs, il est vrai que la plupart du temps ils les préparent techniquement et tactiquement. Ils savent qu’il existe des valeurs supérieures et différentes qui les aideront à mieux performer sur le terrain que la technique instrumentale avec le ballon. Les techniciens savent qu’un enfant qui a appris la valeur de l’effort pendant l’entraînement sera mieux préparé à donner à cent pour cent lorsque le jeu l’exigera. Mais, après tout, un match de football n’est qu’un match de football et le ballon attire l’attention de tous comme s’il s’agissait d’un hochet. Les entraîneurs sont conscients qu’en encourageant les valeurs des plus petits sur le terrain, ils les préparent à quelque chose de bien plus important que de marquer ou d’éviter un but. En fait, le jeu en équipe est une préparation à la vie elle-même: «Les enfants sont dans une période de formation clé dans laquelle ils absorbent tout ce qui se passe autour d’eux», explique Pablo Jodra, directeur de l’unité de psychologie appliquée à Sport de l’Université autonome de Madrid. «Ils intériorisent ce que les figures de référence leur apprennent en tant que parents et formateurs. La clé de l’enseignement des valeurs est que les parents et les entraîneurs donnent l’exemple. »

Sans aucun doute, il est essentiel que l’entraîneur soit discipliné s’il veut transmettre la valeur de la discipline ou qu’il respecte l’arbitre s’il veut que ses élèves en fassent de même. Et que les parents défendent les mêmes principes, une question très difficile en ce moment en raison d’un excès de compétitivité incomprise qui dégénère en exigences excessives. Parce que, parfois, les parents qui viennent regarder les matchs de leurs enfants ne sont généralement pas un bon exemple car «ils insultent l’arbitre ou ridiculisent les rivaux. Ces choses se produisent – dit Pablo Jodra -. Et c’est dommage. Autant l’entraîneur s’efforce de communiquer des valeurs telles que le respect du contraire, si les parents ne font pas de même, ce sera de peu d’utilité ». Le football aide les enfants à intérioriser les valeurs appropriées grâce à l’exemple qu’ils perçoivent chez les personnes importantes pour eux. Et à la constance de les mettre en pratique encore et encore. Parce que vous devez muscler les valeurs de la même manière que les jambes. «Avec un travail quotidien», explique Pedro Marcet, directeur pédagogique de la «Fondation Marcet», une école de football qui est bien plus qu’un centre où les enfants améliorent leur frappe au ballon ou leur capacité à éviter les rivaux. «Nous avons un programme pour travailler une valeur chaque mois. Les enfants regardent des films ou lisent des nouvelles qui leur permettent de créer un débat avec le coach sur ces sujets. Par exemple, en cas d’honnêteté, ils peuvent discuter d’un joueur célèbre qui a reçu un carton jaune pour avoir simulé une pénalité. »

L’un des avantages des valeurs d’entraînement est d’améliorer les performances sportives des enfants. “Si vous les aidez à faire face aux frustrations, à perdre un match ou si l’arbitre peut faire une erreur, ils sont plus concentrés sur le terrain et tirent le meilleur d’eux-mêmes”, explique David Fernandez, entraîneur du catégories inférieures de RCD Espanyol. «Parce que vous ne pouvez pas contrôler si vous allez gagner ou perdre. Mais vous pouvez avoir la valeur d’une prise de responsabilité très intériorisée. Ainsi, lorsque l’équipe perdra, il y aura des enfants qui feront un pas en avant pour tenter de vaincre le jeu. Ils seront formés pour cela. ” Et, plus important encore, les valeurs apprises en jouant au football ont un impact positif sur la vie des enfants. «Tant que – insiste Jaume Cruz, professeur de psychologie du sport à l’Université autonome de Barcelone – les parents et autres figures de référence sont en phase avec les valeurs des entraîneurs. Parce que vous apprenez par l’exemple et les pratiquez régulièrement dans tous les domaines de la vie. »

Et je rejoins l’idée que “le football est un sport d’équipe, mais si vous lancez une balle à un groupe de jeunes enfants, vous verrez qu’ils vont au leur”, explique Jaume Cruz. Quelque chose de normal et de sain s’ils ont 5 ou 6 ans. Ils doivent passer (et non s’installer) par un stade égocentrique. Comme le souligne Pablo Jodra, «dans une équipe, vous devez apprendre à vous placer en fonction des autres. L’enfant se rend compte que si un partenaire perd la position, il doit le couvrir. Et il apprend à croire que son partenaire fera de même pour lui. C’est la valeur de la discipline et du travail d’équipe. Une autre grande leçon de vie quand ils doivent faire du travail de groupe à l’école, par exemple. » Dans la “Fondation Marcet”, ces deux valeurs fonctionnent. «Il nous semble fondamental que les enfants portent l’uniforme propre et la chemise à l’intérieur ou qu’ils soient commandés dans les vestiaires», explique Pedro Marcet, qui se souvient de parents très reconnaissants «parce que son fils a été un désastre à la maison, avec ordre et son hygiène personnelle, et il s’est beaucoup amélioré quand il était avec nous. »

«Le football ne va pas à l’opéra. Mais une chose est de crier pour encourager votre équipe et les autres, d’insulter l’arbitre ou de rire du contraire », explique Jaume Cruz. «L’une des valeurs sur lesquelles il est préférable de travailler est le respect – considère Pablo Jodra -. Par exemple, apprendre aux enfants à prendre soin de leur langue et à aborder le contraire et l’arbitre avec une éducation. » Nous devons accepter que la vie comporte de nombreuses déceptions, grandes ou petites. Tout comme un match de football, dans lequel vous pouvez perdre car, comme le disent les sages de ce sport, l’adversaire joue également. «Les parents ne laissent pas toujours leurs enfants faire ce qu’ils veulent. Ils doivent fixer des limites », explique Pablo Jodra. «Le football vous apprend à perdre, car tôt ou tard, vous perdez. Et, en plus, cela vous oblige à suivre un règlement. Vous avez des limites. ” Dans une équipe, il y a toujours un joueur qui, pour sa capacité technique ou pour le respect qu’il transmet, est le leader de la garde-robe. «Être capable d’assumer des responsabilités est une attitude fantastique pour la vie. Lorsqu’un enfant est élu capitaine de son équipe, il assume des responsabilités – explique Pedro Marcet -. Pour renforcer cette valeur, nous disons à ses parents qu’ils peuvent peut-être lui donner plus de responsabilités à la maison. »

Plus précisément, le football et le ballon sont des éléments qui servent à discipliner et à entraîner nos enfants … Prenons un exemple récent, Quique Setién a fait ses débuts avec Barcelone et, après un match avec 1002 passes, son équipe a gagné par un but à zéro. Des trois minutes statistiques correspondant à Messi, il a marqué son but de sauvegarde. Il a répondu aux attentes. Les 21 autres joueurs (un de Grenade a été éjecté) n’ont pas utilisé ce potentiel. Et pour cela, vous avez besoin de tant de passes? Eh bien, en réalité, Grenade a commodément géré le jeu sans que le ballon ne partage même celui correspondant au joueur éjecté. Dans son jeu avec le ballon, il n’a pas marqué de buts et sans le ballon, ils ont été très efficaces jusqu’à ce qu’ils perdent le match. Ce modèle structurel est-il transférable à de plus petites équipes? Il est matériellement impossible que deux équipes d’enfants puissent combiner avec autant de différences de touches au ballon entre elles, d’autre part, il est également complexe de trouver une figure individuelle de l’humeur de Messi concernant la résolution du match. Peut-être, pour moi, le meilleur enseignement qu’un enfant peut obtenir d’une partie déséquilibrée est qu’il essaie de se surmonter, de savoir interagir avec ses pairs et, fondamentalement, de trouver des collaborations entre eux afin que les qualités des uns et des autres se complètent mutuellement. Bien sûr, fuir quelque chose de très nuisible dans les équipes (professionnels et amateurs) comme c’est le cas d’une sélection incorrecte de «bon» et «mauvais» quand il s’agit de manipuler le ballon. Démontré l’importance de tous les joueurs, dans leurs missions avec ou sans ballon.