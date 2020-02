Le football est-il un sport sans ballon? (II)

«Il ne gagne pas toujours le meilleur, mais celui qui a le mieux joué. Une équipe peut être meilleure et perdre un match, car son rival, bien qu’étant pire, a mieux joué. » (elfutbolymasalla.com).

Frank Ordenewitz est un ancien attaquant allemand qui est devenu un international allemand avec le Werder Bremen. Lors d’un match contre Cologne en 1988, il a frappé le ballon avec sa main, mais l’arbitre a indiqué un corner. Avant les protestations des joueurs de Cologne, l’arbitre a demandé à Ordenewitz ce qui s’était passé. Ceci, dans une explosion d’honnêteté inhabituelle sur un terrain de football, a reconnu que cela avait été une pénalité. Et son équipe a perdu le match. «Vous ne devriez pas gagner à tout prix – dit David Fernández-. Je n’aime pas que mes joueurs simulent une faute. » La tricherie permet d’atteindre un objectif à court terme. «Mais ce n’est pas le meilleur investissement à long terme – dit Pedro Marcet -. Nous enseignons aux enfants que l’une des choses qui les aideront le plus dans la vie est que les autres leur fassent confiance. Et pour cela, ils doivent être honnêtes. »

J’ai lu Bernabé Herraez, juillet 2016, «Il y a quelque temps, quand j’ai commencé le football, j’ai écouté des entraîneurs vétérans insister sur l’importance du jeu sans ballon. Les joueurs ont du mal à comprendre ce concept, car l’attrait est d’avoir le ballon … Actuellement cette tendance a largement disparu et le football est enseigné à la base avec et sans ballon. L’intention est de faire comprendre le jeu, sa logique, il est donc important de savoir quoi faire et pourquoi, de ma position, que j’aie ou non le ballon, que ce soit gardien de but, défense, milieu ou attaquant … Les attaquants sans ballon, tentent d’offrir le plus grand nombre de solutions au titulaire, afin qu’il décide de la meilleure option, mais quelle est la meilleure option offensive? De mon point de vue, le ballon est obligé de le faire avancer, il doit finir au but, ou du moins en tir. Cela peut être fait individuellement, en conduisant ou en marchandant. Vous pouvez réussir si vous avez la collaboration de coéquipiers, jouez sans le ballon, en passant et en décochant, dans le but de recevoir seul et avec l’avantage, j’insiste mille fois, d’avancer et de terminer le jeu d’attaque. Si la possession ne peut pas être avancée, la possession est maintenue, le ballon n’est perdu sous aucun prétexte, jusqu’à ce qu’il y ait des espaces ou des partenaires qui nous permettent de progresser … Dans le cas des défenseurs le jeu sans ballon est évident. L’intention est de le récupérer, ils devront donc être situés entre le ballon et le but qu’ils protègent, près de l’attaquant avec le ballon, ensemble et bien décalés. De cette façon, l’accent sera mis sur l’adversaire qui a le ballon, quelles caractéristiques le distinguent, qu’il domine le cuir avec sa jambe habile ou non, où sur le terrain il est, quels espaces les défenseurs doivent occuper, où les attaquants sont le plus proche du but défendu, où sont nos coéquipiers, le plus proche de l’adversaire et le plus éloigné … En résumé, la plupart du temps d’un match est passé par des joueurs sans contact avec le ballon … Il n’y a aucun doute que dans notre entraînement, nous devrons accorder plus d’importance à ce que nous faisons lorsque nous n’avons pas le ballon, le garder et avancer, ou le récupérer dans le cas défensif. »

J’ai également renforcé d’autres réflexions nouvelles et élémentaires en lisant dans “futbolteorico.wordpress.com”: “L’apprentissage dans les catégories inférieures ne devrait pas seulement être basé sur la technique individuelle, mais aussi sur l’enseignement aux enfants et aux adolescents comment se déplacer dans le domaine. Ils doivent apprendre à lire les matchs, savoir quelle position ils doivent adopter si mon partenaire a le ballon dans ma zone, ou où je dois me placer si l’adversaire m’attaque par le centre, etc. Il est clair que les mouvements dépendent des systèmes, et chaque entraîneur a le sien. Mais il y a des choses qui sont communes à tous les systèmes tactiques. L’orientation défensive, les plis, les transitions, les couvertures, les swaps et plusieurs autres mouvements. C’est très bien que les futurs joueurs apprennent à diriger, à frapper avec les deux jambes, à contrôler le ballon, mais ce n’est pas suffisant. Parce que si nous ne lui montrons que cela, nous formons des joueurs qui participeront 2 ou 3 minutes par match, car c’est le moment où un joueur moyen a le ballon sur les pieds. » Cette valeur moyenne de possession des joueurs dans un match est confirmée.

J’ai appris de F. Puigcarbó sur «Jouer au football sans ballon». «Dans le film Tombouctou, il y a une scène merveilleuse où certains enfants jouent au football dans un champ de terre, mais comme c’est interdit, ils le font sans le ballon, la bimba (le ballon) que dirait Puyal. Allah est grand et Muhammad est son prophète, mais Messi est Dieu, le dieu des chrétiens culeargentins, bien sûr. » Bolillo Gómez, un entraîneur colombien, a déclaré en février 2011: “C’est très fatigant de jouer au football sans ballon.” Et dans le blog “Ecosdelbalon, com”, il a continué à approfondir: “Sacchi est venu à la conviction que” Chaque joueur est le leader quand il a le ballon, et tout le monde doit pouvoir jouer. ” Même noté dans le blog précité que Sacchi a conçu à son époque des cours pour aspirants champions dès l’âge de huit ans auxquels collabore le journaliste Alberto Polverosi. Là, ils ont parlé de la “création d’un joueur universel qui crée du jeu au moment où il a le ballon à ses pieds et (aussi) pour se déplacer sur le terrain sans le ballon”. En fait, “il considérait que le football italien commençait généralement (et une partie) de l’affirmation” ha dei piedi buoni “(il avait de bons pieds), se référant à la technique, et il estimait plutôt que” tout d’abord le football se joue avec tête et non avec le pied ». Encore une fois la pierre angulaire de l’ontologie du football de Sacchi. Il appréciait pour la chaîne COPE (2010) l’échec d’Ibrahimovic à Barcelone: ​​«Ibrahimovic et le Barça ont été un mariage difficile, je le savais depuis le début. Un soliste ne peut pas jouer dans un orchestre. Ibra est un grand soliste, mais il lui est difficile de s’adapter aux autres. Barcelone est un orchestre et il n’a pas été retrouvé. Il a du talent, mais ne profite pas de la synergie des autres. » Complétant avec une autre conclusion écrasante: “Il est plus facile d’améliorer le pied que l’esprit.”

En fait, dans «L’intimité du football» qu’Angel Cappa écrivait déjà conclu que «si nous ne partons pas d’une technique adéquate, il est impossible de parler de tactiques, de plans, de systèmes ou même de concepts. L’exécution de tout ce qui serait défectueux et donc tout le reste n’aurait aucune valeur. Autrement dit, cela commence sur les pieds. ” Cet argument contraste avec l’idée de Valdano: “Le football est avant tout de l’intelligence, ça commence dans la tête”. Cependant, Arrigo Sacchi se vantait de son Milan car “il n’y avait que deux ou trois joueurs capables de marchander!” Surprenant Guardiola lui-même a défini: “La grande qualité de clubs vraiment excellents tient au fait que lorsqu’ils approchent de la zone rivale, les joueurs ne perdent pas le ballon (…) Les grandes équipes ne perdent pas le ballon.” Par conséquent, lorsqu’ils ont demandé à Messi en 2006 s’il travaillait aux dribbles pendant la semaine, il a répondu: «Jamais. J’attrape le ballon et je sors. Donc, dans un instant. Je n’imagine pas les jeux ni ne pense aux jeux. Ce qui sort en ce moment vient quand j’ai le ballon. » Et en 2009, il a de nouveau répondu ce qu’il allait faire sur l’herbe: «Je ne pense jamais au dribble ou à ce que je vais faire, ni à rien pratiquer. Je fais la même chose que dans la rue, ce que j’obtiens en ce moment. C’est de l’inspiration: si j’ai un problème je le résous en ce moment, il n’y a rien de prédéterminé ».

Je pense qu’au stade actuel, ce qui manque le plus dans les équipes, c’est l’individualité qui ne renonce pas au travail d’équipe mais se résout dans les moments les plus pressés. L’autre jour, un entraîneur a analysé son match de Copa del Rey et a dit, très brièvement: “J’ai dû changer parce que je manquais de vitesse au point d’attaque.” Autrement dit, quoi qu’il arrive, ce qui est prévu est prévu, dans le jeu, les entraîneurs veulent toujours avoir à leur disposition des qualités chez leurs joueurs telles que conduire avec le ballon, débordement, dribbler, gambeta audacieuse, vitesse d’action, résolution avant le but opposé … Mais si vous regardez de plus près, le joueur peut être aussi dangereux avec le ballon que sans lui. Tout a son moment et sa résolution …