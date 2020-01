Le football est une source de revenus pour les lieux publics

Environ 2,6 millions de personnes regardent chaque semaine des matchs de football dans des bars et des restaurants en Espagne, 5,2 millions une fois par mois et 15 millions au moins une fois par saison, selon une étude de la consommation de football dans les lieux publics annoncée mercredi par LaLiga et Mediapro.

22/01/2020 à 15:02

CET

Ramón Fuentes

L’étude, présentée ce mercredi par le président de l’association des clubs professionnels, Javier Tebas, l’associé gérant de la société de production audiovisuelle, Jaume Roures, et le chef du barreau de LaLigaTV, Mario Gayarri, s’appuie sur une enquête auprès de 1300 personnes intéressées par football

Selon leurs résultats, près de la moitié des spectateurs qui regardent le football dans les établissements publics (55%) a moins de 44 ans et 27,7% a entre 18 et 34 ans, une tranche d’âge dans laquelle les supporters qui suivent les matchs dans les bars sont pratiquement égaux (51% de femmes et 49% d’hommes) .

La plupart des spectateurs (75%) regardent le football accompagné de leurs amis, en groupe de cinq personnes en moyenne, et seulement 4% le voient seuls. Ils restent en moyenne deux heures et 20 minutes dans l’établissement, et prennent entre deux et trois verres, ce qui représente un coût moyen de 13 euros par personne et par fête.

“Ces données nous donnent beaucoup de confiance quant à la capacité du football pour générer des affaires dans un établissement hôtelier “, a expliqué Gayarri.

Ces fans vont voir les soirées dans les établissements de socialisation (52%) et de l’environnement (45%), et même 43% de ceux qui déclarent être allés voir un match dans un bar sont abonnés à un service de télévision de paiement à domicile, ce qui indique que votre objectif est de vivre “un environnement footballistique”.

Le chef du barreau de LaLigaTV a expliqué que, selon une étude du cabinet de conseil PwC, le football contribue 1 226 millions d’euros par an à l’industrie hôtelière et un travail de la société Nielsen a révélé que le chiffre d’affaires moyen d’un bar double même en un jour et heure correspondant à un match.

Pour le président de la direction du club, ces données sont “très bonnes” mais la Liga estime pouvoir “optimiser le produit”, et a donné comme exemple que la Premier League anglaise obtient 600 millions d’euros par saison de ce type d’exposition, par rapport aux 140 que le championnat espagnol obtient.

Thèbes a expliqué qu’en Angleterre, les barreaux doivent être enregistrés dans un système public, ce qui permet d’adapter le montant qu’ils paient pour afficher les jeux à leur facturation, leur situation géographique et la taille de leur établissement.

“Nous, comme nous ne l’avons pas, devons le mettre en place, car ce n’est pas la même chose d’avoir un bar sur la rue Serrano (Madrid) que dans une ville de Soria. Nous y travaillons”, a expliqué Tebas.

Le directeur associé de Mediapro, Jaume Roures, a expliqué qu’environ 50 000 bars proposent actuellement du football en Espagne. L’un des objectifs de la société de production audiovisuelle est donc de récupérer les 85 000 bars qui exposaient le football il y a dix ans et d’atteindre 100 000 ” à moyen terme. “

“On parle qu’en Espagne il y a 250 000 bars, nous pensons qu’il y a une tournée. Notre défi est de convaincre les établissements hôteliers que nous sommes partenaires dans cette affaire, si nous pouvons adapter la politique des prix, c’est une entreprise car si vous payez vous le ferez à louer “, a expliqué Thèbes.

Roures a expliqué qu’actuellement les tarifs mensuels payés par les établissements public d’avoir du football “ne devrait pas dépasser 250 euros”, et a déclaré il y a cinq ans le prix était de 185. “Nous sommes dans la même fourchette de prix et maintenant la Ligue des champions et la Ligue Europa sont incorporées”, a-t-il déclaré .

Les dirigeants ont expliqué qu’ils effectuent 105 000 visites annuelles dans les bars pour inspecter s’ils offrent un signal pirate, une activité illégale qui, selon Thèbes, il y a deux saisons représentait 40% des bars et est actuellement inférieure à 30%.

“Ce ne sont pas seulement des gens qui utilisent un contrat résidentiel ou acheter un décodeur pirate, mais il existe des réseaux de sociétés sans vergogne qui avaient 1 000 bars abonnés ou 5 000 foyers avec ce système. Ils avaient fait leur modèle économique et nous nous battons beaucoup contre cela “, a expliqué Thèbes.