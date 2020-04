Le football européen étudie la reprise et l’Uefa décide pour les Coupes le 21. Le dernier

Semaine chaude pour le Football européen, leUrgence coronavirus continue de tenir le monde entier en haleine et chaque nation essaie de trouver avant tout des solutions adéquates pour partir chez elle, pour attendre 21 avril pour une comparaison avec le uefa concernant la fermeture de Champions et Ligue Europa.

LES CHAMPIONNATS

Le premier à redémarrer doit être le Bundesliga, déjà depuis plusieurs jours repris l’entraînement, ce sera quand même une reprise sur un ton plus bas et avec de nombreuses précautions pour éviter un nouvel arrêt qui pourrait mettre fin prématurément à la saison. De l’Angleterre, cependant, rien n’a encore été décidé, comme en Italie et en Espagne d’ailleurs, cependant, une hypothèse a déjà émergé pour la Serie A: clôture des championnats en un seul lieu, tous les matches à Wembley, mais il ne sera pas facile de mettre en œuvre ce plan. Enfin le Ligue 1, qui voudrait recommencer en juin car le pays pourrait rouvrir certaines activités à partir du 11 mai, clôt le tour des meilleurs championnats d’Europe.

LES COUPES EUROPÉENNES

Et là uefa? Le plus haut organisme de football européen le Le 21 avril se réunira en vidéoconférence, encore un autre de ces derniers mois difficiles. Les 55 fédérations nationales se réuniront pour évaluer la possibilité de contester quart et demi-finales des Coupes d’Europe en un seul match et sur un terrain neutre, alors que du point de vue des dates, l’idée ne change pas, après la fin des championnats nationaux, août sera probablement le mois qui accueillera la dernière course de 15 jours.