Le football féminin de course a conclu des accords éducatifs pour les filles

Il y a des jours, Le département de football féminin de Racing, par le biais du “Projet éducation”, a conclu une série d’accords avec différentes entités éducatives afin que les joueuses de première et de réserve puissent améliorer leur entraînement et la formation.

Les accords ont été conclus avec le Centre universitaire des langues (CUI), la Faculté latino-américaine des sciences sociales (FLACSO) et la Coopérative de communication “La Vaca”. Bien qu’ils n’aient pas encore été signés pour des raisons évidentes, oui a commencé à se dérouler à distance.

Par exemple, en ce qui concerne l’accord avec le CUI, il y a déjà neuf footballeurs qui étudient les langues; concernant ce qui a été convenu avec FLACSO, deux joueurs étudient une hebdomadaire de “réseaux sociaux et récits numériques” et en ce qui a été convenu avec “La Vaca”, l’une des filles participer à un cours de photojournalisme.

“Nous sommes fiers de cette possibilité car, comme cela se produit dans le football, tous ne pourront pas atteindre la première place et devenir des joueurs loués, donc En tant que club, nous avons le devoir de leur apporter les meilleurs outils pour qu’ils puissent compléter leur formation pédagogique“, a déclaré le secrétaire du Racing, Bárbara Blanco.

L’idée du club est que ces propositions et accords se développent au fil du temps, étant donné que plusieurs membres du comité La Academia ont accès aux universités et, grâce à leurs efforts, il est possible de générer de nouveaux accords.