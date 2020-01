“Le football italien est en bonne santé. Euro 2020? Une équipe nationale chargée et motivée”

La rédaction de Ok Calciomercato a contacté Rocco exclusivement Galassocoordinateur marketing solidaire et projets spéciaux Football monopole et vice-président ADiSe, pour faire le point sur la situation du football italien au niveau international et au-delà.

Paroles de Rocco Galasso à Ok Calciomercato

Commençons par votre position dans Monopoly: comment se passe le développement de l’Espace Solidarité du club?

“Très bien. À Monopoli, j’ai trouvé un contexte déjà très préparé pour ce type d’événement. Ici, une structure de la zone de commercialisation a été établie en solidarité non pas occasionnelle, mais stable. Le président Lopez et l’avocat Radicchia sont très sensibles à cette cause, et m’ont choisi comme adéquat pour ce type de mission, avec la planification d’événements dans le même cadre de solidarité. Des initiatives similaires ont également été prises par le passé par d’autres clubs, qui associent discours sportif et solidarité. Avec cet engagement, les entreprises voient leur consensus augmenter ».

Nous la voyons également constamment engagée dans le rôle de vice-présidente d’ADiSe, aux côtés de Beppe Marotta: nous dit-elle que 2019 a été et que prévoit 2020 pour ADiSe?

“Mon engagement envers l’association concerne la classe des managers de football, qui diffèrent par les directeurs sportifs et les opérateurs de la Ligue nationale amateur. Ces derniers sont un crescendo important dans l’organisation sportive, avec de nombreux cours de qualification dans le rôle. C’est un signal très important car non seulement le football mais aussi les exigences de gestion sont nécessaires chez les amateurs, comme la budgétisation. Ces deux aspects doivent aller de pair, donc celui qui gère une entreprise doit être qualifié dans les deux tâches.

De plus, la commission ADiSe, avec ma contribution et celle du président Marotta, travaille sur la réforme statutaire, essayant de comprendre comment la figure du directeur sportif doit être prise en compte dans l’organisation sportive. Ce n’est pas un chiffre complémentaire, mais fondamental, et en aucun cas facile. Récemment, il y a eu des situations de ruse pour ne pas engager les directeurs sportifs, avec des présidents totalisants. Ce n’est pas du tout un succès de catégorie. Beaucoup de ds sont à la maison, remplacés par des personnes sans qualification. Ce n’est pas bon pour le football. Les directeurs sportifs ont fait une notation spécifique, et les entreprises doivent la respecter. Celui qui n’utilise pas la figure du directeur sportif signifie qu’il ne veut pas travailler propre “.

L’événement de clôture du marché des transferts n’est pas loin: cette année sera-t-elle également un grand lieu de rencontre pour les plus hauts dirigeants des clubs italiens et au-delà?

«Le marché des transferts a subi de nombreuses transformations dans les procédures de campagne de transfert: des opérations qui étaient autrefois effectuées exclusivement dans des zones désignées, sont aujourd’hui réalisées en ligne ou par téléphone avec des terminaux spécifiques. Malgré cela, le lieu lui-même reste d’un grand intérêt, notamment dans les médias, mais aussi comme une occasion de rencontres. En fait, il y aura un cours de recyclage obligatoire pour les directeurs sportifs, et ce sera l’occasion de les voir tous rassemblés pour raisonner sur le sujet. Les trois derniers jours du marché des transferts restent donc un événement de grand intérêt pour toute la famille du football ».

Depuis le marché des transferts, nous assistons depuis un certain temps au transfert en Italie de grands champions: le football italien revient-il au sommet à l’international?

«Nous l’espérons tous. Nos meilleurs clubs ont montré qu’ils veulent suivre les équipes européennes les plus importantes. C’est une phase où le football italien se re-propose comme un football de grand intérêt sur la scène internationale “.

En ce sens, qu’attendre de l’équipe nationale Mancini à l’Euro 2020?

«C’est une équipe nationale chargée et motivée, Mancini fonctionne bien. En Italie, il y a des joueurs qui peuvent rivaliser avec ceux des autres équipes nationales, donc la base est là. Ces dernières années, un point central de référence dans le système organisationnel a fait défaut, les valeurs des acteurs professionnels n’ont jamais été remises en cause. Nous avons la chance de miser sur une ligne verte valide, ce qui donne l’idée d’avoir une approche convaincante et prospective. Nous espérons que cela nous donnera une grande satisfaction “.