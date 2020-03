Le football italien fait face à des pertes de plus d’un milliard

Le football italien, suspendu jusqu’au 3 avril au moins en raison de l’urgence du coronavirus, avec un total de 1 441 décès et plus de 21 000 personnes infectées, se prépare à faire face à de graves conséquences économiques, avec des pertes qui dépasseraient le milliard d’euros au cas où la saison ne pourrait pas se terminer.

15/03/2020

La propagation du coronavirus en Italie a déjà causé des millions de pertes de revenus générés par les guichets et les dégâts au niveau des droits de télévision et des sponsors peuvent gravement affecter 75% des clubs professionnels du pays, l’expert en industrie du sport Marco Bellinazzo, écrivain et journaliste pour le premier journal économique italien, “Il Sole 24 Ore”.

À une époque où le football italien connaît une croissance importante, avec des clubs comme l’Inter Milan ou Milan en moyenne plus de 50 000 spectateurs par match, la pandémie et la fermeture inévitable du tournoi peuvent avoir des conséquences non seulement à court terme, avec des millionnaires dommages, mais aussi dans les années à venir.

Bien qu’une partie de l’argent provenant des contrats de parrainage et de droits de télévision ait déjà été conclue, une suspension définitive de la ligue et de la saison internationale aurait d’énormes conséquences pour le football italien. “En Italie, les revenus des droits de télévision sont de 1 400 millions par an, dans une zone commerciale qui vaut environ 600 millions par an pour toutes les séries A. Une partie de la saison a déjà été jouée, nous parlons donc d’environ 600 millions d’euros de pertes pour les droits de télévision et d’environ 200 millions d’euros de dommages par les sponsors “, a déclaré Bellinazzo à EFE.

“A cela s’ajoutent environ 150 millions de pertes de billets. On parle de dégâts qui se situent autour de 950 ou 1 000 millions d’euros. C’est le montant d’argent en danger”, ajoute-t-il. Un problème qui entraînerait une série de réactions en chaîne qui continueraient d’affecter le système de football dans les années à venir.

“Au cours de ces mois, la vente des droits de télévision pour la prochaine période triennale était en préparation. Il y avait aussi des hypothèses de création d’une chaîne thématique avec (le groupe audiovisuel)” Mediapro “. La pandémie a bloqué cette voie et, au-delà de ce qui sera décidé faire, pourrait générer des revenus inférieurs par rapport aux attentes des clubs “, explique Bellinazzo.

“C’est parce que tous les membres du système sportif auront des pertes. Pensons aux pertes de la télévision payante, peut-être qu’il n’y aura plus la capacité d’offrir des montants qui dépassent 700 millions, comme dans le cas de” Sky “(plateforme qui diffuse 70% de la série A en Italie) “, ajoute-t-il.

Le football italien compte une centaine de clubs professionnels et on estime que 75% d’entre eux, tant dans les catégories mineures que dans l’élite de Serie A, auront de sérieuses difficultés à régler leurs comptes. “Si le gouvernement ne prend pas de mesures pour aider ces clubs, 75% d’entre eux auront de sérieuses difficultés financières. C’est un problème très grave pour les catégories mineures, mais aussi pour les clubs de Serie A, qui pourraient voir une baisse notable de leurs comptes “, explique Bellinazzo.

“La Juventus, par exemple, est un club qui actuellement, après l’investissement de 80 millions par an de Cristiano Ronaldo (entre un salaire de 60 millions par an et 112 millions à compter de la signature), voyage avec des pertes d’environ 130 millions par an. Des pertes que je corrigeais jusqu’à présent avec la vente de footballeurs “, poursuit-il.

“Ce problème pourrait être exacerbé par une crise structurelle du football italien et européen, qui réduirait les acheteurs importants de footballeurs lors des prochaines sessions de marché”, a conclu l’expert italien.

C’est cependant la “pire hypothèse”, c’est-à-dire la suspension définitive du tournoi. Dans ce cas, Bellinazzo met en garde contre le danger de mesures juridiques entre les parties concernées, les clubs, les télévisions et les sponsors, qui devraient parvenir à un accord pour limiter autant que possible leurs dommages.

Il est évident que, sur le plan économique, la fin de la ligue et de la saison européenne, même si c’était en juin avec le report de la coupe d’Europe l’année prochaine, est présentée comme quelque chose de fondamental pour limiter l’étendue de la blessure.

“L’idée de reporter la Coupe d’Europe et d’y jouer en 2021 permettrait aux autres ligues de terminer la saison, peut-être à huis clos, en été, lorsque les experts estiment que le virus sera moins agressif par la chaleur. Cela sauverait tout le problème.” des droits de télévision et permettrait de préserver les revenus des équipes », explique Bellinazzo.