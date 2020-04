“Le football me manque” »Soccer Press

Mercredi 01 avril 2020

Le milieu de terrain a été l’un des points les plus élevés de Manchester City à Guardiola, où il a été présent dans 35 duels cette saison, participant à 29 buts pour son club, dans lequel il a converti 9 et aidé à 20 occasions.

Le footballeur belge Kevin de Bruyne a parlé de sa mise en quarantaine avec sa famille en Angleterre et a assuré qu’il jouerait encore quelques années dans le professionnalisme. De plus, le milieu de terrain a reconnu qu’il manquait le soccer.

Le coronavirus a changé les plans du talentueux milieu de terrain de Manchester City, puisque le même footballeur a assuré sur les réseaux sociaux qu ‘«après cette séquestration, je ne peux plus rester à la maison. Je lui ai dit (à sa femme) que je vais jouer encore deux ans. Il est temps de jouer au football, ça me manque et c’est difficile, mais maintenant ce n’est pas important, le football n’est pas important. Les gens doivent être en sécurité. “

L’ancien Wolfsburg a également évoqué certaines craintes qu’il vivait dans ses premiers jours de séquestration, alors que ses enfants étaient malades. “C’était huit ou neuf jours, mais maintenant nous allons mieux heureusement, car on ne sait jamais ce qui va se passer”, a conclu le Belge.

