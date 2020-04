Le football ne recommence pas: un choix insensé. Lukaku s’entraînera dans la rue, Pellegrini et Tortu non. Contexte, paradoxes et tempêtes en route .

Pour comprendre comment c’est insensé et paradoxal la dernière décision du gouvernement sur le sport, juste une simple considération: s’ils veulent faire une activité physique un peu plus intense et se préparer pour le championnat (s’il y en aura jamais), ils devront descendre la rue ou allez au parc le plus proche, comme tout amateur; les athlètes de disciplines individuelles peuvent plutôt se réfugier dans leurs centres sportifsévidemment avec leurs compagnons et collègues. Ces derniers respecteront la distance de deux mètres l’un de l’autre, c’est naturel, mais pourquoi ceux qui pratiquent les disciplines par équipes ne pourraient-ils pas le faire aussi? Quelle est la différence? Pourquoi la natation, la course et le tennis sont-ils autorisés dans un centre sportif, mais pas le football?

SPADAFORA ET MALAGO ‘- Les explications fournies à Rai par le ministre Spadafora, appuyées par le chef d’orchestre Fazio (qui sourit joyeusement et se moque du football, peut-être parce qu’il est à la mode: savez-vous combien de personnes vivent avec le ballon?), ont été incohérentes. Et ils ont rempli dans la phrase habituelle inspirée de Malagò, une considération qui il semble original et au contraire il est d’une banalité absolue: “Le sport n’est pas seulement le football, et le football n’est pas seulement la Serie A”. Mais tous – les autres sports et le reste du football – La Campanie grâce à la Serie A. Le fait est que Lukaku, Immobile et Dzeko pour s’entraîner, ils devront courir au milieu de la route, tandis que le Pellegrini il peut travailler dans sa piscine, Tortu courir sur sa piste e Casquettes jouer sur son terrain. Pensez-vous que c’est normal?

L’OMELET – Lorsque Spadafora est entré dans la réunion décisive avec Conte hier après-midi, les décisions avaient déjà été prises et étaient différentes: le 4 mai, le football aurait pu reprendre l’entraînement, en respectant la distance de sécurité. Au lieu de cela, tout a changé en l’espace de quelques heures. Que s’est-il passé? évidemment les pressions d’une partie du football et du sport – à commencer par le président de Coni Malagò, le grand ennemi du ballon – ont eu un effet. Sans l’omelette, vous pourriez essayer de mettre un patch en permettant un entraînement en groupe à partir du 18 mai, avec des contacts entre joueurs individuels. Ce qui, cependant, n’aura pas été surveillé et fermé dans l’intervalle comme cela se serait produit si des séances individuelles avaient été autorisées depuis le 4 mai.

VERS LE CHAOS – L’aspect brûlant de l’histoire, ce qui apparaîtra bientôt à tout le monde, c’est que L’Allemagne sera bientôt de retour sur le terrain pour disputer des matches de championnat, presque certainement avant que nos équipes ne recommencent à s’entraîner. Pas vraiment une grande figure. Pour nous. et des tempêtes sensationnelles autour de cette décision du gouvernement vont déjà éclater dans les prochaines heures: ceux qui ne veulent pas reprendre le championnat trouveront une nouvelle force, la Fédération de football risque de faire face à une série de décisions de classement, de relégation et de promotions destinées à se retrouver en cour.

ENNEMIS DE FOOTBALL – Le sentiment demeure que le football a trop d’ennemisdans et autour du gouvernement. Et quoi personne ne se rend compte de l’importance d’un secteur qui emploie 300 000 personnes et cela permet à tout le sport italien de vivre.

