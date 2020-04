Le football néerlandais s’arrête! Titre non attribué, tous les verdicts bloqués

HOLLAND. Le fonctionnaire vient, les ligues de football en Hollande finissent définitivement. Aucun titre décerné, bloqué les promotions et les relégations, les clubs pouvant encore faire appel contre les appels à voir leurs droits reconnus.

LES MOTS DE KNVB

Malheureusement, avec les mesures les plus récentes définies par le gouvernement, il est devenu impossible de terminer à temps la saison 2019/2020 pour les compétitions de football professionnel. Il sera clair pour toutes les personnes impliquées, des supporters et des joueurs aux entraîneurs et arbitres, que la santé publique passe toujours en premier. Cependant, le conseil du football professionnel est conscient que les décisions d’aujourd’hui vont provoquer une énorme déception dans le football pour certains. – lit le communiqué de presse – Le conseil du football professionnel, après avoir consulté les clubs, les joueurs et les entraîneurs, et avec l’approbation du conseil de surveillance, a décidé d’arrêter la compétition 2019/20 et de définir l’attribution des sièges pour le prochaines coupes européennes basées sur le classement actuel. Cela est conforme aux directives de l’UEFA. Concernant les promotions et relégations, il a été décidé de ne promouvoir ni rétrograder aucun club.

NOUS SERONS INSATISFAITS

D’un point de vue sportif, ne pas jouer pour les clubs, les footballeurs et leurs fans cette saison se traduit par une grande déception. Cela signifie également un coup dur pour l’industrie du football professionnel, qui compte des milliers d’emplois et des millions de fans. Les conséquences de la décision officiellement confirmée de ne pas reprendre les compétitions susmentionnées ont été discutées cet après-midi avec ECV, l’EDC et les 34 clubs. Une réunion sur la fin prématurée des compétitions de football professionnel aux Pays-Bas est une situation sans précédent, donc rien n’était inclus dans le règlement KNVB. Cependant, il a été décidé de la répartition des classements européens cette saison et des promotions et relégations. Conscient des différentes visions et intérêts des clubs, le KNVB est conscient que toute décision prise aurait provoqué controverses et récriminations de la part des clubs.