Le football n’est dû qu’à un coup de main lent …

Date de publication: Mercredi 1er avril 2020 16h55

Le football doit faire si peu pour envoyer les galeries en ravissement. Pire, il semble savoir cela et ses équipes de relations publiques internes sont devenues aptes à manipuler le besoin des supporters pour leur propre bénéfice.

L’un des tropes les plus fréquents sera très familier. Un joueur répondra à la lettre d’un jeune fan et sa réponse, toujours sur le papier officiel du club, sera diffusée sur les réseaux sociaux. Il n’y a rien de mal à cela. Il faut l’encourager.

Mais c’est la réaction qu’elle obtient. Ce sont les retweets et les tweets de citation. Les articles et les emojis festifs. Ce sont de petits gestes qui sont des actes basiques de gentillesse et de considération. Ils doivent être réfléchis pour toute organisation ayant la moindre conscience sociale.

Dans cette situation, qu’applaudissons-nous le club et le joueur pour avoir fait – pour ne pas avoir demandé à sa secrétaire d’écrire à un enfant de huit ans pour lui dire de se faire foutre?

“Classe absolue.”

Le football est une cible facile et, il faut le noter, il existe des clubs et des organisations agissant dans un esprit véritablement bienveillant. Tout comme quelques joueurs. En règle générale, cependant, ce sont des individus qui se comportent comme ça toute l’année et passent du temps dans des hôpitaux pour enfants et des maisons de retraite sans prendre de tournage et sans promouvoir leur apparence sur Instagram.

Assez différent de cette, puis. Lisez cet article une fois et cela semble être une bonne histoire. Lisez-le une deuxième et une troisième fois et vous commencerez à vous mettre en colère.

Tous les tweets rassemblés sont du même thème, chacun d’eux annonçant que des aliments non utilisés étaient donnés à des organisations caritatives ou sans-abri. C’était sans aucun doute une «classe absolue», mais – encore une fois – quelle était l’alternative? Il suffit de le jeter? Cela aurait démontré un détachement presque sociopathique du monde et – aussi bas que soit la barre évidemment – cela ne peut pas être la norme à laquelle le football est tenu.

Plus précisément, pourquoi était-il nécessaire d’avoir une pandémie mondiale avant que les clubs de football ne prennent leurs responsabilités et se rendent compte qu’ils pouvaient utiliser leurs formidables ressources pour plus que leurs propres fins? Aussi agréables que soient certaines de ces histoires et aussi encourageantes que d’entendre des managers appeler des détenteurs de billets de saison âgés à la maison et des joueurs de la première équipe téléphoner à des personnes vulnérables pour discuter, cela ne devrait-il pas être un comportement standard?

Beaucoup de ces PAO sont toujours vulnérables. Beaucoup d’entre eux sont solitaires en permanence. L’itinérance était une crise avant le coronavirus et elle le restera par la suite.

S’étant montrés capables de penser ainsi, ou du moins d’armer cette compassion pour le cache des réseaux sociaux, quelle est l’excuse pour que le football ne l’ait pas fait jusqu’à présent?

Si vous pensez qu’ils n’ont pas de cas à répondre, cela reflète à quel point cette relation a été violente. Ce genre d’idéalisme est généralement Territoire de John Nicholson, mais il a raison de frapper ce tambour, n’est-ce pas? C’est un club de football – le chef de la communauté, un refuge figuratif. Oui, le football a énormément changé, mais sa capacité à faire le bien aussi. Ironiquement, nous ne nous attendions pas à ce qu’il en fasse moins ou à être si impressionné par si peu.

Tenez vos applaudissements. Et votre coqueluche, vos cris et votre retweeting de ces comptes de «plaisanteries» stupides. Le football n’est dû qu’à un coup de main lent.

Seb Stafford-Bloor est sur Twitter.