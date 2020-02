“Le football que nous jouons me laisse pleinement satisfait” »Football Press

Jeudi 27 février 2020

L’entraîneur de Manchester United a montré sa entière satisfaction après avoir battu Bruges 5-0 et être passé aux huitièmes de finale de la Ligue Europa. De plus, Ole Gunnar Solskjaer a souligné l’efficacité défensive des «diables rouges» et ils n’ont pas autorisé de buts contre.

Journée ronde pour Manchester United à Old Trafford. Les Anglais ont battu Bruges 5-0 et n’ont eu aucune complication à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Le technicien des démons rouges du diable, Ole Gunnar Solskjaer, n’a pas caché sa satisfaction de la performance de ses dirigés.

«Le football que nous jouons me laisse parfois pleinement satisfait. Nous avons commencé le jeu avec beaucoup d’intention d’attaquer. Nous avons joué à un bon rythme et réalisé de très bons buts », a déclaré le Norvégien après la victoire massive de l’équipe anglaise.

De plus, il a tenu à souligner la forte concentration de sa défense qui n’a permis aucun but des Belges qui ont permis d’équilibrer toute l’équipe pendant le match. «Nous ne concédons aucun objectif qui est très important et aujourd’hui nous jouons comme nous le voulions. Les joueurs souriaient, ils jouaient avec confiance et c’est ce que nous voulons toujours », a-t-il déclaré.

Enfin, il a souligné le but du joueur originaire de Côte d’Ivoire, Odion Ighalo, qui a marqué le deuxième des «diables rouges» et mené le triomphe des Anglais. «L’objectif qu’il a atteint était un bon exemple de ce que nous attendons de lui. Il peut tenir le ballon et c’est ce que nous recherchions depuis longtemps dans l’équipe. Nous savions qu’il avait ce que nous voulions lorsque nous l’avons embauché », a-t-il conclu.