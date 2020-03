“Le football s’adapte à l’urgence. Récupération? Inquiétant pour le pays si …”

ROME. Ce matin, le Président de la FIGC, Gabriele Gravina, s’est entretenu avec des microphones de Radio 24, analysant certains des problèmes les plus brûlants du moment en ce qui concerne l’urgence que Covid-19 a également générée dans le monde du football.

ÉVOLUTION …

“Les ligues nationales ont la priorité, nous voulons fonctionner de manière à ne pénaliser personne, nous et l’UEFA en temps voulu, nous pourrions évaluer les changements dans les formats de compétition, surtout si les dates disponibles devaient encore se réduire”.

PRÉVISION OPTIMISTE, ŒIL SUR FORMATS

Sur la reprise des activités: “Pour l’instant, l’hypothèse qui ne sera pas partagée n’est pas envisagée, ce serait inquiétant pour notre pays, je reste convaincu qu’il y aura une reprise, que nous supposons actuellement d’ici le 3 mai pour clôturer fin juin. Slip? Dans ce cas, nous et la fédération espagnole demanderons une dérogation pour deux semaines supplémentaires en juillet. Position de l’UEFA? Il y a trois hypothèses sur la table, la plus optimiste le 14 avril, puis deux autres en mai et la dernière le 13 juin mais dans les deux dernières hypothèses les formats devraient être modifiés “.

LES DOMMAGES À NE PAS NÉGLIGER MAIS …

Inévitables retombées économiques, Gravina prêche la responsabilité d’un monde, celui du football, qui ne peut être éloigné de tout le reste: «La baisse des salaires ne doit pas être un tabou en ce moment délicat pour tout le pays, il faut comprendre que l’urgence est valable pour chacun et aussi pour notre monde doit pouvoir s’adapter aux changements et aux situations d’urgence “.