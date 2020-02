Le football se débarrasse de l’interdiction du jeu publicitaire de l

Le jeu en ligne peut être annoncé dans des matchs de football et d’autres événements sportifs., tant dans les stades que dans leurs émissions de radio et de télévision, à condition qu’ils commencent après huit heures de l’après-midi, selon le projet d’arrêté royal qui sera présenté aujourd’hui par le ministère de la Consommation.

21/02/2020 à 17:09

CET

EFE

Comme ça Ces événements sont une exception à la limitation de la publicité pour les jeux en ligne à l’intervalle de temps entre 1 et 5 heures du matin. qui contemple le projet et qui n’affectera pas les annonces des Loteries et Paris de l’Etat et de l’ONCE, comme expliqué par des sources du département qui dirige Alberto Garzón.

De la même manière, Les parrainages de maillots d’équipe sportive sont exonérés, à l’exception de ceux de petite taille destinés à la vente, bien que les sources n’aient pas précisé à quelles tailles spécifiques cela affectera. Ces exceptions sont justifiées au regard de la loi sur l’audiovisuel, ont-ils assuré aux mêmes sources, qui nient avoir reçu la moindre pression des différents agents impliqués dans cette affaire.

Cependant, dans le cas des événements sportifs ainsi que des loteries et ONCE, la publicité sera soumise à des restrictions de contenu, telles que interdiction des visages célèbres, des “interpellations agressives” à la consommation immédiate, des messages qui suggèrent que le jeu est un moyen de sortir des problèmes économiques ou qui accorde la supériorité morale ou le succès à ceux qui y participent, entre autres.

Il est également opposé son veto à celui des bonus et primes de fidélité et limitera à cent euros les offres avec lesquelles les opérateurs eux-mêmes les proposent sur leur site internet; de la même manière, il ne permettra pas la recirculation de l’argent couplé à l’une de ces obligations ni ne l’offrira aux consommateurs à risque.

Parmi les plus de 100 mesures incluses dans le projet qui sera présenté aujourd’hui Garzón, et que selon les mêmes sources va modifier “près de 99% de la publicité du jeu”, il y a aussi le veto de toutes les annonces du jeu en réseau sur les clôtures et les supports physiques urbains comme les auvents ou les bus.

Cependant, celle des bingos, des casinos ou des salles de jeux continuera à être une concurrence autonome et dépendra d’eux de la publicité de ces établissements qui, selon les sources, sont déjà “assez contraignants” dans la plupart des communautés.

De même, les publicités sont restreintes à l’intérieur et à l’extérieur des locaux auxquels les mineurs peuvent accéder, comme les salles de cinéma, ainsi que sur les pages Internet qui leur sont destinées. Pour protéger ce groupe particulièrement vulnérable, le projet vise à obliger les opérateurs à optimiser les mécanismes de contrôle parental afin que la publicité du jeu soit inaccessible.

Les opérateurs qui ne respecteront pas la réglementation seront punis selon les sanctions prévues par la loi du jeu: pour une infraction grave, l’amende sera comprise entre 100 000 et 1 million d’euros et, en cas de réitération, ils seront abattus entre 1 million et 50 millions d’euros voire la révocation de la licence.

Avec tout cela, le ministère de la Consommation espère répondre “à une demande sociale croissante” pour prévenir les comportements addictifs et en protéger les jeunes. Et il espère que l’arrêté royal pourra devenir réalité cet été, avant le début de la saison sportive.